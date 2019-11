Bia Napolitano: de advogada à humorista e digital influencer

Dá aquela pitada de bom humor em cenas cotidianas e faz disso uma boa e espontânea estratégia para interagir com o público, a quem ela chama de "Napolidoidos". "Quem apostou que a graça não tem muito a ver com a postura séria da advocacia, acertou. Meu coração é do humor", conta a artista.

Prestes a completar 32 anos, a paulistana Ana Beatriz Toscano Napolitano Duarte é uma profissional da comédia e da produção de conteúdo para a internet. Grandes marcas a contrataram para realizar campanhas publicitárias. Entre os clientes, já trabalhou, por exemplo, com a Ford Motor, Webmotors, Santander, Smarfit e Asus.

Seu sucesso já a levou a ter contato com grandes nomes do humor como Diogo Portugal, Cris Paiva. Thiago Ventura, Márcio Ballas, Ed Gama, Afonso Padilha, Murilo Couto, Rafael Cortez. A lista não acabou por aí. Ainda tem Gui Santana, Marcos Castro, Cambota e muitos outros.

Conquistou também seguidores populares até no meio musical e da televisão. Gugu Liberato, Ale Oliveira, Eduardo Costa, Felipe Araújo, Luciano Amaral, Simone e Simaria. Com frequência os artistas republicam os seus criativos vídeos em suas redes sociais. Foi com alegria que ela viu no Instagram de Wesley Safadão, Simone e Simaria, Fernando e Sorocaba, Leo Santana, Mc Kekel alguns dos seus vídeos.

Quando encarou com garra e profissionalismo a participação no stand up de Renato Albani, sendo a primeira entrevistada do quadro PaleTalk de 2019, mostrou-se pronta para os palcos e novos desafios. Vamos aguardar as novidades que virão por aí. Sucesso, Bia!

