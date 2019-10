Biblioteca digital IEEE Xplore® já tem cinco milhões de documentos, conforme mais opções para os autores ajudam a acelerar o crescimento

De inteligência artificial à energia sustentável, os autores adicionam centenas de documentos diariamente

PISCATAWAY, Nova Jersey, 31 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O IEEE, a maior organização técnica-profissional do mundo, que promove tecnologia para o bem da humanidade, anunciou hoje que a biblioteca digital IEEE Xplore, uma das maiores coleções do mundo de literatura técnica nas áreas de engenharia, ciência da computação e tecnologia relacionadas, atingiu um novo marco de 5 milhões de documentos, já disponíveis em seu vasto repositório.

Autores de todas as regiões do mundo, do meio acadêmico e do setor, escolhem crescentemente o IEEE para publicar suas pesquisas, assegurando que o conteúdo mais novo em tecnologias emergentes seja distribuído aos usuários do IEEE Xplore.

"Esse é um marco importante para o IEEE, para nossa plataforma IEEE Xplore e para aqueles que contam com o IEEE para disponibilizar os resultados mais importantes para ajudar a impulsionar suas pesquisas", disse o presidente e presidente-executivo do IEEE, José Moura.

"A biblioteca digital IEEE Xplore está passando por um enorme crescimento, conforme adicionamos uma média anual de mais de 250.000 novos documentos, que apresentam os últimos avanços das principais tecnologias de ponta a nossos usuários", disse o diretor de administração do IEEE Publications, Michael Forster. "Somos muito gratos a nossos autores, que têm contribuído com seus trabalhos para tornar o IEEE Xplore uma das maiores coleções do mundo de literatura técnica, citadas pelos principais pesquisadores do mundo"

Também ajuda a impulsionar o crescimento o acréscimo de novas opções de acesso aberto ao IEEE Xplore para os autores. O IEEE Xplore continua a fornecer mais opções e escolhas para apoiar o trabalho e as necessidades de todos os autores e pesquisadores, quer eles prefiram publicar em jornais de assinatura tradicionais, quer prefiram jornais de acesso aberto.

O IEEE também é o líder global em engenharia elétrica, ciência da computação e outros campos relacionados, publicando nos jornais mais citados e organizando muitas das principais conferências nessas áreas.

A coleção on-line do IEEE Xplore inclui conteúdo de aproximadamente 200 jornais e revistas do IEEE, mais de 1.800 conferências anuais, mais de 1.200 padrões ativos de tecnologia, 400 cursos de elearning e 4.000 ebooks. A biblioteca digital IEEE Xplore publica aproximadamente 20.000 novos artigos por mês e tem mais de 5 milhões de usuários únicos no mundo. O IEEE também fez parcerias com editoras para habilitar os usuários a encontrar outros conteúdos de alta qualidade relevantes dentro do IEEE Xplore, com o objetivo de ajudá-los a atender suas necessidades – oferecendo, agora, quase meio milhão de documentos de outras editoras importantes.

Para obter mais informações sobre o IEEE Xplore e sua grande variedade de assinaturas on-line e sobre as opções para os autores, visite a página Assinaturas Digitais do IEEE (IEEE Digital Subscriptions) em www.ieee.org/innovate ou o site Acesso Aberto ao IEEE (IEEE Open Access) em https://open.ieee.org

Sobre o IEEE

O IEEE é a maior organização técnica-profissional do mundo, dedicada a promover a tecnologia para o bem da humanidade. Através de suas publicações altamente citadas, conferências, padrões tecnológicos e atividades profissionais e educacionais, o IEEE é a voz de confiança em uma grande variedade de áreas, desde sistemas aeroespaciais, computadores e telecomunicações a engenharia biomédica, energia elétrica e eletrônica de consumo. Saiba mais.

Contatos com a mídia:

Francine Tardo

+1 732 465 5865

f.tardo@ieee.org

Monika Stickel

+1 732 562 6027

m.stickel@ieee.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1017741/IEEE_Advanced_Technology_Logo_Logo.jpg

FONTE IEEE

Related Links

https://www.ieee.org



SOURCE IEEE