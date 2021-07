Bicentenário do Peru tem comemorações especiais em São Paulo

SÃO PAULO, 27 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Com uma comunidade pulsante formada por mais de 55 mil pessoas no Brasil, o Peru completa 200 anos de independência, motivo para comemorações especiais na data, 28 de julho.

Em São Paulo, a celebração está sendo organizada pelo Consulado Peruano e terá três ações com foco em reforçar a importância cultural e socioeconômica do país para o Brasil: solenidade em Praça Pública com a presença de autoridades do Governo de São Paulo, projeção digital da bandeira do Peru no prédio da FIESP e o espetáculo musical virtual "Mulheres do Bicentenário".

"Os peruanos têm papel importante no Brasil e um de nossos desafios é dar visibilidade a isso para além dos estereótipos, mostrando as oportunidades e desafios do que é ser um imigrante peruano no país e valorizando a atuação exercida pelo nosso povo no país", afirma o Cônsul Geral, César Augusto de las Casas.

Atualmente, a cidade de São Paulo conta com mais de 30 mil peruanos residentes, muitos deles em atividades estratégicas, como o cientista da Unicamp Dr. Hugo Hernández, que participou das pesquisas relevantes para desenvolvimento de materiais contra a Covid-19, além de Edgar Riconcito, proprietário da rede de restaurantes Riconcito Peruano e de Mariel Reyes, economista e empreendedora que trabalha com um projeto de empoderamento digital das mulheres de SP, entre outros.

Solenidade

Seguindo os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades locais, a Prefeitura Municipal de São Paulo autorizou a realização de um ato cívico a céu aberto, com número reduzido de pessoas.

A solenidade acontecerá na Praça General Dom José de San Martín, dia 28 de julho, às 11:00. "Esta cerimônia consistirá na colocação de uma coroa de flores no busto de nosso Libertador que se encontra na praça que leva seu nome e a entoação dos hinos nacionais do Peru e do Brasil, com a participação da Banda Musical da Polícia Militar", explica Raúl Meneses, Cônsul Adjunto do Consulado Peruano no Brasil.

Na ocasião, estão previstas as participações de autoridades das Secretarias de Relações Internacionais do Estado e da Cidade de São Paulo e do Corpo Consular sediado em São Paulo. No mesmo dia, entre às 19h e 22h, o Consulado Peruano irá projetar a bandeira do Peru assim como imagens típicas do seu rico patrimônio cultural na fachada do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), com uma projeção de mais de 92 metros.

As comemorações culminarão na quinta-feira (29 de julho), às 20h, com o espetáculo musical "Mulheres do Bicentenário". Nesta apresentação virtual que será divulgada gratuitamente por meio de das redes oficiais do Consulado peruano, a cantora e migrante peruana residente em São Paulo Martha Galdós prestará homenagem as principais cantoras e compositoras nacionais, através de um variado repertório de músicas icónicas del folclore peruano.

Serviço

Solenidade Bicentenário do Peru

Data e horário: 28 de julho, às 11h

Local: Praça General Dom José de San Martín

