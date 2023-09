BICES 2023: XCMG Machinery apresenta maquinários de construção inteligentes e ecológicos

PEQUIM, 26 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery, fabricante líder de máquinas de construção ("XCMG", SHE:000425), exibiu 28 equipamentos emblemáticos para oito setores principais, tecnologias inteligentes inovadoras e soluções de conjunto abrangentes no 16ª China Beijing International Construction Machinery, Building Material Machines, and Mining Machines Exhibition & Seminar (BICES 2023), realizado de 20 a 23 de setembro em Pequim, na China.

BICES 2023: XCMG se apresenta com maquinários de construção inteligentes e ecológicos. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

A XCMG assinou acordos de cooperação estratégica com a China Anneng, a Sinopec Fourth Construction, Shenda Group, JCHX Mining Management e Beijing Hengshi, em um pedido de mais de 100 unidades de produtos para equipamentos com Linyi Shihou Tianyuan, e entregou o pedido para o China Railway 10º Bureau Group.

No BICES 2023, a XCMG apresentou as novas escavadeiras atualizadas, conhecidas como "steel mantis" (louva-a-deus de aço). As escavadeiras modulares de 10 e 20 toneladas, estão oferecendo mais soluções para resgate de emergência e operações especiais em condições montanhosas. A XCMG também destacou o único bulldozer para todos os terrenos com esteiras de borracha da Ásia, com velocidade máxima de 58 quilômetros por hora, uma escavadeira de alta velocidade com a primeira tecnologia de direção mecânica do setor, uma velocidade de deslocamento constante de 80 quilômetros por hora e muito mais, como parte das soluções de resgate de emergência.

A XCMG lançou a frota de construção digital e inteligente 2023 na exposição, apresentando uma série de soluções abrangentes, desde equipamentos de construção inteligente e monitoramento digital até operação coordenada da frota.

Os 15 novos produtos de equipamentos energéticos apresentados na BICES 2023 incluíram o maior guindaste híbrido de tonelagem para todos os terrenos do mundo, o XCA300L8-HEV. Sua conversão combustível-elétrica altamente eficiente no modo de autonomia estendida pode economizar de 80.000 a 100.00 yuans (US$ 10.959-13.699) em custos de operação anualmente. Sua empilhadeira de lítio de grande tonelagem série "Peacock", o ruck de mineração elétrico de 105 toneladas XGE105, o primeiro caminhão elétrico de mineração XDR80TE-AT não tripulado do mundo, a escavadeira elétrica XE215E, o caminhão bomba híbrida HB62VH, o caminhão misturador elétrico G4802BIIVE, bem como novas plataformas de trabalho aéreo com energia, estão trazendo soluções sustentáveis e ecológicas para clientes globais.

À medida que a XCMG continua avançando nas cinco estratégias de "serviços high-end, inteligente, verde, e globalização", ela alcançou sucesso nos novos setores de negócios. No primeiro semestre de 2023, o trabalho aéreo, mineração, saneamento, porto e máquinas agrícolas da XCMG relataram uma receita de 12,3 bilhões de yuans (US$ 1,69 bilhão), um impressionante crescimento anual de 44.5%, que representou 23.99% da receita total.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2221378/BICES_2023_XCMG_Takes_Center_Stage_Intelligent_Eco_Friendly_Construction_Machinery.jpg

FONTE XCMG Machinery

SOURCE XCMG Machinery