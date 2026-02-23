bicom célèbre 20 ans d'influence et renforce son positionnement comme partenaire stratégique des marques européennes au Canada

PARIS, 23 février 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de son 20e anniversaire, l'agence de communication indépendante bicom affirme son positionnement comme partenaire stratégique des marques européennes souhaitant s'implanter et accélérer leur développement au Canada.

Clients bicom (CNW Group/Bicom Communications Inc.) Laetitia Jallais, Vice-Présidente, Stratégies et Innovation et Directrice Générale du bureau français. (CNW Group/Bicom Communications Inc.)

Fondée en 2006 par Marie-Noëlle Hamelin et Vicky Boudreau, l'agence canadienne, aujourd'hui présente à Montréal, Toronto, New York et Paris, met à profit deux décennies d'expertise en relations publiques, marketing d'influence, événementiel et stratégie numérique pour accompagner les entreprises dans leur expansion nord-américaine.

Grâce à sa compréhension fine des marchés et des réalités culturelles canadiennes, bicom agit comme un véritable pont stratégique entre l'Europe et le Canada. Positionnement, stratégie d'implantation, relations médias, influence, création de contenu et publicité numérique, expérientiel percutant : l'agence propose une approche intégrée orientée vers des résultats d'affaires mesurables.

Des marques européennes ou internationales reconnues telles que Sézane, La Rosée, Vitry, Avène, Lancôme, Vichy, Lacoste, Guerlain, Uniqlo, the North Face et Diptyque, pour n'en citer que quelques-unes, ont notamment bénéficié de cette expertise lors de leur déploiement sur le marché canadien.

« Notre mission est claire : aider les marques européennes à réussir leur expansion au Canada avec justesse, stratégie et impact. Le Canada est un marché riche d'opportunités, encore non saturé où les consommateurs sont en demande. À l'heure où les marques sont à la recherche de relais de croissance, c'est le moment de considérer ce marché pour ce qu'il est, un terrain de jeu encore sous-exploité, mais aussi une véritable porte d'entrée sur l'Amérique du Nord. », souligne Laetitia Jallais, Vice-Présidente, Stratégies et Innovation et Directrice Générale du bureau français.

« Notre longévité ne repose pas sur le temps, mais bien sur notre capacité à évoluer avec des règles du jeu en perpétuel changement. Depuis 20 ans, nous nous adaptons aux marchés, aux médias, aux technologies et surtout aux besoins des clients pour remplir une seule mission : faire rayonner les marques, les amener plus loin et propulser leur croissance, durablement », explique Marie-Noelle Hamelin, fondatrice et présidente de bicom.

www.bicom.ca

Pour des visuels haute résolution: ICI

Contact :

Laetitia Jallais, VP Innovation et Stratégies # Directrice générale du bureau de Paris

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2917431/LOGO_BICOM_20e_OFFICIEL.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917432/20e_bicom_clients_France.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2917433/BICOM_Laetitia_KPTURxVPAQUETTE_0298.jpg