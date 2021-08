BID Lab, Cambridge Quantum et TEC de Monterrey développent une blockchain qui résiste à l'informatique quantique

CAMBRIDGE, Angleterre, 10 août 2021 /PRNewswire/ -- La banque interaméricaine de développement (BID) et son laboratoire d'innovation, BID Lab, en collaboration avec Cambridge Quantum (CQ) et l'institut technologique de Monterrey (TEC de Monterrey), ont identifié et résolu les menaces potentielles pour les réseaux blockchain posées par l'avènement du développement des ordinateurs quantiques. En réponse à ces menaces, l'équipe du projet a développé une couche cryptographique qui permet aux réseaux blockchain de se protéger de cette nouvelle génération de technologies informatiques.

Quatre domaines de menaces potentielles pour les réseaux blockchain ont été identifiés, notamment la communication entre les nœuds de réseau et l'intégrité des transactions signées numériquement. Chaque domaine de menace repose sur la cryptographie et les clés, qui sont vulnérables aux attaques des ordinateurs quantiques et doivent être améliorées pour garantir la sécurité et l'intégrité des réseaux blockchain.

Pour faire face à ces menaces, une couche de cryptographie postquantique protégeant les réseaux et offrant une résistance aux attaques lancées à partir d'ordinateurs quantiques a été développée sur le réseau blockchain LACChain Besu, basé sur la technologie Ethereum. Les transactions et les communications ont été protégées par des clés à l'épreuve de l'informatique quantique provenant de la plateforme IronBridge de CQ, qui utilise des ordinateurs quantiques pour générer une entropie certifiée.

« Si certains algorithmes quantiques permettent de violer les protocoles de sécurité numérique, il en existe heureusement d'autres que nous pouvons utiliser pour renforcer nos capacités de protection des données », a déclaré Salvador E. Venegas-Andraca, professeur-chercheur et directeur du groupe de traitement de l'information quantique de l'institut technologique de Monterrey.

Duncan Jones, responsable de la cybersécurité quantique chez CQ, a souligné que « la blockchain LACChain était une cible idéale pour les clés générées par notre plateforme IronBridge. Seules les clés générées à partir d'une entropie quantique certifiée peuvent résister à la menace de l'informatique quantique. »

Irene Arias Hofman, PDG du laboratoire de la BID, a déclaré qu'à « l'ère numérique dans laquelle nous nous trouvons, nous avons à notre disposition différentes technologies émergentes ayant la capacité de résoudre des problèmes sociaux, et dans la mesure où nous sommes capables de les combiner, nous obtiendrons un impact exponentiel. Dans le cas présent, les connaissances de l'équipe de la BID, de CQ et de l'institut TEC en matière de technologies quantiques et de blockchain, ont permis de franchir une étape fondamentale pour garantir l'intégrité future du réseau LACChain, plateforme blockchain créée par IBD Lab et déjà utilisée par plus de 50 entités de la région. »

Pour plus d'informations, voir la note technique documentant cet événement majeur ici .

À propos de BID Lab

BID Lab est le laboratoire d'innovation du groupe BID, la principale source de financement et de connaissances pour le développement axé sur l'amélioration des vies en Amérique latine et dans les Caraïbes. L'objectif du laboratoire est de promouvoir l'innovation dans la région, en mobilisant des financements, des connaissances et des connexions pour tester à un stade précoce des solutions du secteur privé ayant le potentiel de transformer la vie des populations vulnérables grâce à des moyens économiques, sociaux et environnementaux. Depuis 1993, BID Lab a approuvé plus de 2 milliards de dollars de projets déployés dans 26 pays d'Amérique latine et des Caraïbes. www.bidlab.org

À propos de Cambridge Quantum

Fondé en 2014 et soutenu par certaines des plus grandes entreprises d'informatique quantique au monde, CQ est un leader mondial dans le domaine des logiciels et des algorithmes quantiques, permettant aux clients de tirer le meilleur parti du matériel d'informatique quantique qui évolue rapidement. CQ a des bureaux en Europe, aux États-Unis et au Japon. Le 8 juin 2021, CQ a annoncé une fusion avec Honeywell Quantum Solutions, dont la clôture est prévue au troisième trimestre 2021. Pour plus d'informations, rejoignez CQ à l'adresse http://www.cambridgequantum.com et sur LinkedIn . Accédez au module Python tket sur GitHub .

À propos de TEC de Monterey

L'institut technologique de Monterrey a été fondé en 1943 grâce à la vision de Don Eugenio Garza Sada et d'un groupe d'entrepreneurs qui ont formé une association à but non lucratif appelée Enseñanza e Investigación Superior, A. C.

Il s'agit d'une institution privée, à but non lucratif et indépendante, sans affiliation politique ni religieuse.

Le travail de l'institut technologique de Monterrey et de tous ses campus est soutenu par des associations civiles composées de groupes comptant de nombreux dirigeants d'exception de tout le pays qui s'engagent pour la qualité de l'enseignement supérieur. https://tec.mx/

