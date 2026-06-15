Bien plus qu'une simple plage : ce que j'ignorais à propos de Hainan

HAIKOU et WENCHANG, Chine, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Cet article est tiré d'un journal de voyage publié dans la rubrique « Let's Hainan » du site web China Services Info, où les contributeurs partagent leurs découvertes personnelles sur la province de Hainan. Ce site web (chinaservicesinfo.com) est une plateforme de services officielle en anglais gérée par China Daily. Il fournit des informations fiables et des services pratiques dans les domaines de l'investissement, de l'éducation, des voyages et de l'emploi en Chine.

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Hainan figure depuis longtemps sur notre liste des endroits en Chine où « il faut absolument aller un jour », principalement pour ses plages et ses complexes hôteliers de renommée mondiale. Maintenant que j'ai enfin eu l'occasion de m'y rendre, je réalise avec un certain embarras à quel point je méconnaissais ce que cette île a à offrir. Certes, les plages et les complexes hôteliers de Sanya sont connus partout dans le monde, mais ce n'est là qu'une partie de l'histoire.

Si l'on commence par le nord, on trouve Haikou, la capitale, qui constitue une excellente introduction à l'île. C'est une ville qui grandit vite et qui est en pleine expansion, où de nouveaux bâtiments remarquables viennent s'ajouter aux vieilles rues et aux façades historiques. Malgré ces bâtiments modernes, Haikou n'a rien perdu de son charme, bien au contraire.

La nuit, la ville s'anime. Les familles se pressent dans les rues de la vieille ville, discutent, préparent des fruits et dînent. Les amis se retrouvent dans les bars au bord de la rivière, tandis qu'au pied de la tour de l'horloge des groupes de dames se livrent à une joyeuse compétition de danse.

Après avoir flâné cette nuit-là, je suis retourné dans la vieille ville sous le soleil de l'après-midi et j'ai découvert la culture locale du « Lao Ba Sha » (le thé du vieux père), en dégustant des plats choisis parmi une multitude de délicieuses spécialités.

J'ai alors eu l'impression d'avoir voyagé dans le temps, passant de l'ancien Haikou à Wenchang, sur la côte nord-est. Wenchang est la « ville du tourisme spatial » de Chine et abrite un centre de lancement spatial. Si vous choisissez bien la date de votre séjour, vous pourrez assister au lancement d'une fusée : depuis une plateforme d'observation du centre spatial, le balcon de votre chambre d'hôtel, ou même la plage !

En progressant dans les terres, l'île montre un tout autre visage. Le centre de l'île est recouvert d'une forêt tropicale humide, et l'air qu'on y respire est l'un des plus purs de Chine. C'est ici que vous pourrez découvrir la culture de l'ethnie Li, qui vit à Hainan depuis plus de 3 000 ans.

Au milieu de toutes ces aventures, j'ai tout de même trouvé le temps d'apprendre à faire du surf pendant mon passage sur la côte est. Wanning est devenue une destination prisée des surfeurs. Et si l'idée d'apprendre en mer vous intimide, vous pouvez vous rendre à la station de surf, où se trouve un hôtel doté de sa propre piscine à vagues artificielles, ce qui permet aux débutants (jeunes ou moins jeunes !) de s'y essayer.

Après avoir vécu tout cela, j'ai hâte d'y retourner avec ma famille. Mes enfants seraient ravis de passer toutes leurs journées sur le sable doré. Je pense toutefois que la forêt tropicale, les villages Li, les vieilles rues de Haikou et l'opportunité d'assister au lancement d'une fusée resteraient bien plus longtemps gravés dans leur mémoire. Le plus difficile sera de tout caser en un seul séjour !

Auteur : Tariq Sawyer (de nationalité irlandaise, résidant en Suisse)

Site internet : babagoeschina.com