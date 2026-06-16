Mehr als nur ein Strand: Hainan hat vieles zu bieten

HAIKOU und WENCHANG, China, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Artikel stammt aus einem Gasttagebuch in der Rubrik „Let's Hainan" der Website „China Services Info", in der Autoren ihre persönlichen Entdeckungen über die Provinz Hainan teilen. Die Website (chinaservicesinfo.com) ist eine offizielle englischsprachige Serviceplattform, die von China Daily betrieben wird. Sie bietet fundierte Informationen und praktische Dienstleistungen zu den Themen Investitionen, Bildung, Reisen und Beschäftigung in China.

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Hainan steht schon seit langem auf unserer Liste der Orte in China, die wir „unbedingt mal besuchen müssen", vor allem wegen seiner erstklassigen Strände und Resorts. Jetzt, wo ich endlich dort war, muss ich zugeben, dass ich wenig darüber wusste, was die Insel zu bieten hat. Die Strände und Ferienanlagen in Sanya sind natürlich Weltklasse, aber das ist noch nicht alles.

Im Norden liegt Haikou, die Hauptstadt – ein idealer Einstieg in die Insel. Sie wächst rasant und es entstehen beeindruckende neue Gebäude, die die alten Straßen und Fassaden ergänzen. Neben diesen modernen Gebäude kennzeichnet sich Haikou durch einen besonderen Charme.

Nachts erwacht die Stadt zum Leben. Familien säumen die Straßen der Altstadt, unterhalten sich, richten Obst her und essen zu Abend. Freunde treffen sich in den Bars am Flussufer und Tanzgruppen mit älteren Damen treten am Uhrturm gegeneinander an.

Ich ging dort an einem Abend spazieren und besuchte die Altstadt noch einmal in der glühenden Mittagssonne. Da entdeckte ich die lokale Kultur des „Lao Ba Sha" – der „Tee des alten Vaters" – und genoss handverlesene Gerichte aus einer schier endlosen Auswahl von Delikatessen.

Dann kam es mir vor, als hätte ich eine Zeitreise vom alten Haikou an die Nordostküste nach Wenchang unternommen. Wenchang ist Chinas „Stadt des Weltraumtourismus" und Standort eines Raumfahrtzentrums. Wenn Sie Ihre Reise gut planen, können Sie einen Raketenstart live miterleben – von einer Aussichtsplattform im Weltraumzentrum, vom Balkon Ihres Hotels oder sogar vom Strand aus!

Wenn man ins Landesinnere fährt, verändert sich die Insel erneut. Das Zentrum ist von tropischem Regenwald bedeckt und die Luft hier gehört zu den saubersten in China. Hier können Sie die Kultur der Li-Ethnie entdecken, die seit mehr als 3.000 Jahren auf Hainan lebt.

Ich hatte auf meiner Reise entlang der Ostküste sogar noch Zeit, Surfen zu lernen. Wanning hat sich zu einem beliebten Surfort entwickelt. Wer lieber nicht im Meer lernt, kann das Surf-Resort besuchen. Dort gibt es ein Hotel mit eigenem künstlichen Wellenbad, in dem es ganz einfach ist, Surfen zu lernen – auch für absolute Anfänger, egal ob jung oder alt!

Nach all diesen Erlebnissen kann ich es kaum erwarten, mit meiner Familie wiederzukommen. Meine Kinder würden am liebsten jeden Tag am goldenen Sandstrand verbringen. Ich glaube aber, dass sie sich noch viel länger an den Regenwald, die Li-Dörfer, die alten Straßen von Haikou und einen Raketenstart erinnern würden. Ich muss mir nur noch überlegen, wie ich das alles in einem einzigen Urlaub unterbringe!

Autor: Tariq Sawyer (irischer Staatsbürger, wohnhaft in der Schweiz)

Website: babagoeschina.com