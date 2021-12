Bienvenido a Liaoyang: una famosa ciudad cultural e histórica con vitalidad invernal

Además, hay muchos hoteles termales cerca del complejo de esquí que ofrecen servicios de aguas termales para los esquiadores, lo que aporta gran disfrute.

La industria del turismo de invierno de Liaoyang se desarrolla de manera integral debido a sus condiciones únicas. Los turistas pueden disfrutar de las actividades que ofrece el complejo con las características de Liaoyang, como patinaje sobre hielo, termas, agroturismo, ferias en templos y la celebración del Año Nuevo Lunar.

Al venir en invierno, los turistas no solo pueden disfrutar de la comodidad del esquí y las termas, sino que también pueden visitar el precioso patrimonio histórico y cultural, con lo que sentirán la atmósfera cultural de una ciudad cultural e histórica famosa. La ciudad de Liaoyang, una conocida ciudad cultural e histórica de la provincia de Liaoning que cuenta con una historia de más de 2.300 años, es conocida como "la primera ciudad del noreste de China". En la actualidad, hay 726 reliquias culturales inamovibles en Liaoyang, entre las que se incluyen 21 unidades de protección de reliquias culturales nacionales clave como las Pinturas Murales de las Tumbas de Liaoyang, cuya construcción comenzó durante el período de los Tres Reinos, la Pagoda Blanca, que se construyó en la era de la dinastía Liao (916-1125), etc.

Leyenda: Gongchangling Hot Spring Ski Resort

FUENTE The Publicity Department of the CPC Liaoyang Municipal Committee

