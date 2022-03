Bienvenue ! Redécouvrez le plaisir de voyager avec les Hôtels Four Seasons Resorts of Asia

« Avec l'assouplissement des restrictions de voyage dans la région, c'est maintenant le moment idéal pour des vacances tropicales », déclare Rainer Stampfer, président des opérations hôtelières en Asie-Pacifique. « Nous sommes conscients que pour beaucoup de nos clients, leur prochain voyage sera incroyablement spécial. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons que leur séjour soit extraordinaire et incomparable - de véritables vacances signées Four Seasons ».

En effet, les luxueux complexes hôteliers de la marque vous déroulent le tapis rouge avec de nouvelles améliorations et expériences. Au Four Seasons Resort Bali à Jimbaran Bay, le tout nouveau Healing Village Spa ouvre la voie à un bien-être innovant avec une suite entièrement sonorisée, un lit de massage constitué de milliers de cristaux de quartz et une salle de douche ecoVichy permettant aux clients d'allier en simultané les bénéfices d'un massage des 7 Chakras avec les effets vibratoires de l'eau, ainsi que des couleurs et des sons pour en assurer l'harmonie.

La Villa Impériale du Four Seasons Resort Langkawi, récemment dévoilée, s'étend sur 4 810 mètres carrés d'espace intérieur-extérieur, et comprend cinq chambres et deux piscines privées. Située sur une plage de sable blanc et encadrée par des falaises de calcaire, cette résidence aux allures de palais offre l'expérience la plus luxueuse de Langkawi.

Les bungalows Premier Oceanfront rénovés du Four Seasons Resort Maldives à Landaa Giraavaru disposent d'une piscine de 12 mètres, d'un somptueux espace de vie extérieur et d'intérieurs modernisés. Le nouveau Family Oceanfront Bungalow comprend également un bureau avec canapé-lit. Au Four Seasons Resort Chiang Mai, Chaan Baan invite les clients à une totale immersion dans les us et coutumes ancestrales : planter du riz comme les paysans d'autrefois, faire tourner la roue d'un potier ou faire prendre un bain à des buffles.

Chaque destination offre une multitude de possibilités. Les explorateurs intrépides pourront embarquer sur un bateau, monter à bord d'un Land Rover ou d'un yacht privé pour des excursions proches ou lointaines. Ils pourront également se ressourcer grâce à des séjours à la pointe de la modernité en matière de remise en forme et de bien-être spirituel. Les clients pourront découvrir aussi des expériences culinaires de grande qualité, qu'il s'agisse de barbecues sur le sable, de pique-niques au bord de rivières ou de shows culinaires élaborés par des grands chefs.

Le portefeuille Resorts of Asia comprend également : Four Seasons Resort Bali à Sayan ; Four Seasons Resort Maldives à Kuda Huraa ; Four Seasons Private Island Maldives à Voavah ; Four Seasons Explorer Maldives ; Four Seasons Resort Hoi An (The Nam Hai) ; Four Seasons Resort Koh Samui ; Four Seasons Tented Camp Golden Triangle.

