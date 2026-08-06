Big Sur se merece un gran respeto

El recorrido por la Carretera 1 a través de Big Sur sigue evolucionando.

See Monterey anima a los visitantes a planificar con antelación, viajar de forma responsable y cuidar este sendero tan especial.

MONTEREY, California, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con el fin de garantizar un recorrido más seguro, fluido y agradable por Big Sur, el County of Monterey ha establecido una prohibición de aparcamiento de 12 meses cerca del puente de Bixby. See Monterey anima a los visitantes a seguir el Camino Correcto (The Right Path™) planificando su visita con antelación, viajando de forma responsable y respetando este extraordinario paisaje.

Vista de la costa desde Hurricane Point, junto a la Carretera 1.

Los viajeros deben prever retrasos este verano, ya que es la temporada de mayor afluencia en la región, con una elevada demanda de viajes acumulada, además de los múltiples proyectos de mejora de Caltrans que se están llevando a cabo a lo largo de la Carretera 1. Quienes puedan visitar la zona entre semana o en épocas del año más tranquilas encontrarán menos tráfico, mientras que quienes vayan en temporada alta deberían planificarlo con antelación, prever tiempo adicional en su jornada y respetar estrictamente las normas de tráfico, lo que incluye no aparcar ilegalmente en la calzada ni dar la vuelta en U.

The Right Path™ es el compromiso de See Monterey de proteger, apoyar y respetar a la población, el medio ambiente y la fauna del condado de Monterey para las generaciones venideras, y consiste en pedir a los visitantes que sigan las directrices, tomen decisiones sostenibles, apoyen a los negocios locales y no dejen rastro alguno tras su visita.

Durante su estancia aquí, los viajeros deben considerarse parte de la comunidad, y no solo de paso. Disfrutar del destino como un lugareño significa tomarse el tiempo necesario para explorarlo con detenimiento y respetar los lugares y a las personas que hacen que merezca la pena visitar el condado de Monterey.

La prohibición temporal de aparcar impedirá aparcar cerca del puente de Bixby. Aunque el puente es emblemático, está pensado para que se disfrute como parte del recorrido, no como el destino en sí. Además, Big Sur ofrece numerosas oportunidades para disfrutar de su belleza natural. Los visitantes pueden pasear por el Andrew Molera State Park, hacer senderismo entre las secuoyas del Pfeiffer Big Sur State Park, relajarse en la playa de Sand Dollar o visitar los alojamientos y restaurantes que llevan mucho tiempo dando la bienvenida a los viajeros. Estos destinos cuentan con aparcamientos habilitados y servicios para visitantes, lo que permite disfrutar fácilmente de la belleza de Big Sur sin agravar la congestión en los puntos más concurridos.

"Big Sur inspira a visitantes de todo el mundo, pero también es un lugar que merece, sin lugar a dudas, cuidado y respeto", afirmó Rob O'Keefe, presidente y CEO de See Monterey. "La Carretera 1 no se reduce a una sola parada o a una oportunidad para hacer fotos; lo importante es todo el viaje. Pedimos a todos los visitantes que planifiquen su visita con antelación, den prioridad a la seguridad —tanto la suya propia como la de los demás—, cumplan la normativa local, respeten a las comunidades que tienen su hogar en Big Sur y contribuyan a la conservación de este lugar extraordinario".

Explorar más allá de los miradores más emblemáticos permite descubrir la riqueza y la diversidad del condado de Monterey. Los visitantes pueden hacer senderismo por el Pinnacles National Park en Salinas Valley; remar por Elkhorn Slough cerca de Moss Landing; descubrir bodegas galardonadas en los valles de Salinas y Carmel; sentir la energía de WeatherTech Raceway Laguna Seca; explorar exposiciones culturales de temporada o disfrutar del patrimonio agrícola de la región. Cada comunidad ofrece una forma diferente de descubrir el condado de Monterey.

The Right Path trata de tomar decisiones sencillas que conduzcan a experiencias de viaje más enriquecedoras. Ya sea disfrutando de un bosque de secuoyas en Big Sur, compartiendo una comida en un restaurante local, visitando una bodega familiar o animando al equipo de la ciudad, cada parada le permite conectar más profundamente con el condado de Monterey, al tiempo que contribuye a preservar los lugares que hacen de este destino una experiencia inolvidable.

Acerca de See Monterey

See Monterey es una organización sin ánimo de lucro de tipo 501(c)(6) que promueve el turismo en el condado de Monterey. El turismo es el sector más importante de la península de Monterey y el segundo más importante del condado. See Monterey es una iniciativa conjunta del sector hotelero y las administraciones locales cuyo objetivo es generar prosperidad en la comunidad y potenciar la vitalidad económica del condado de Monterey mediante el crecimiento responsable de la economía turística. En 2025, el gasto en turismo en el condado de Monterey ascendió a 3300 millones de dólares, lo que permitió mantener cerca de 28 000 puestos de trabajo y generó 346 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales que beneficiaron directamente a la comunidad. Para obtener más información, visite SeeMonterey.com y síganos en Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn.

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FUENTE See Monterey