Biglari Holdings Inc. News Release

Biglari Holdings Inc.

Dec 31, 2025, 09:15 ET

San Antonio, TX, Dec. 31, 2025 /PRNewswire/ -- Biglari Holdings (NYSE: BH.A; BH) announced today its 2026 Annual Shareholders Meeting will be held at the Majestic Theatre in San Antonio on Wednesday, April 8, 2026, at 1:00 p.m. Central Time.

About Biglari Holdings Inc.

Biglari Holdings Inc. is a holding company owning subsidiaries engaged in a number of diverse business activities, including property and casualty insurance, licensing and media, restaurants, and oil and gas.

