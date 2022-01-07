BIGO Awards Gala 2022 пройдет в честь незаурядных ведущих и даст представление о виртуальном будущем

для пользователей Европейского региона. В дополнение к звездному составу ливанская певица Яра (Yara) ошеломит свою аудиторию невероятным выступлением на гала-концерте MENA 9 января. Автор и исполнитель песен Джесси Джей (Jesse J) также выступит с захватывающим представлением в прямом эфире с популярной американской ведущей на платформе U.S. Bigo — Not_Your_Habibi — 11 января.

Тема церемонии BIGO Awards Gala 2022 года — "Better Live, Better Future" («Лучшие живые трансляции, Лучшее будущее») — воплощает в себе стремление компании обеспечить миллионам людей бесконечный выбор возможностей на своей платформе прямых трансляций. Каждый год BIGO обновляет свой зал славы на ежегодной гала-церемонии. Компания воздает должное ведущим, охватившим аудиторию своих прямых эфиров творческими способностями, а также тем, кто двигался на пути к созданию еще более дружного сообщества с помощью прямых трансляций в прошлом году.

Как лидер своей отрасли, BIGO непрерывно инвестирует в перспективные технологии, включая машинное зрение, виртуальную реальность, дополненную реальность и др. В этом мероприятии также примет участие DINO — талисман Bigo Live, который появится виртуально в трехмерном виде, чтобы стать ведущим этой эксклюзивной вечеринки и представить зрителям редкий взгляд на метавселенную. «Мы последовательно развиваем свою технологию потокового вещания для расширения возможностей пользователей и создания креативных сред, в которых люди могли бы в полной мере продемонстрировать свои способности, творчество и потенциал, — заявил вице-президент компании BIGO Technology Майк Ун (Mike Ong). — Благодаря технологическим новшествам наша платформа прямых трансляций Bigo Live позволяет вещателям создавать для своих зрителей как ценностный, так и смысловой контент. Именно этих людей, оказавших положительное влияние на свои сообщества, мы хотели бы объявить, наградить и прославить».

На торжественной церемонии награждения BIGO будет чествовать лучших ведущих и семьи 2021 года с учетом их популярности как в каждом регионе, так и по всему миру. В этом году Кристи (BIGO ID: 77777KRIS) и семья Your dream из России получат призы «Лучший региональный ведущий» и «Лучшая региональная семья» соответственно. Эми (Amy) и Ивапойо (Iwapoyo) из Японии и Ванруби (Vanruby) из Вьетнама заняли верхние строчки в рейтинге Мировых Лучших Ведущих 2021 года. Кроме того, японская семья BigWin будет удостоена звания Лучшей семьи мира в Bigo Live.

Каждый победитель получит награду за свои достижения, а также награды в рамках приложения. Кроме того, они будут представлены в таких выдающихся местах по всему миру, как самые востребованные рекламные щиты на нью-йоркском Таймс-сквер (США) и на небоскребе Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ).

В торжественной церемонии примут участие около 100 ведущих , представляющих различные культурные и языковые традиции, посредством онлайн- выступлений включая воздушную йогу, этническую музыку, оперу, танцы в стиле Tron, K-pop костюмированные шоу и многое другое. Кроме того, 3D-аватар Virtual Live, недавно появившийся на платформе Bigo Live, также дебютирует на сцене с виртуальным концертом при участии "The Toys" — талантливейшего и широко известного автора-исполнителя из Таиланда, который обеспечит аудитории эффект полного погружения.

Во время (удалить) увлекательной виртуальной церемонии зрителям, голосующим за своих любимых ведущих семьи и регион славы, будут вручены билеты для участия в лотерее. Победители получат возможность выиграть Apple iPhone 13, огромные подушки Dino и различные виртуальные подарки, специально предназначенные для торжественной церемонии.

В преддверии церемонии 2022 BIGO Awards Gala музыкальные идолы со всего мира провели свои собственные прямые трансляции в поддержку восходящих звезд BIGO. Французская поп-звезда Кенджи Жирак (Kendji Girac) и нидерландский диджей Quintino провели локальные гала-церемонии для

Чтобы узнать, как BIGO оживит виртуальный мир на своей предстоящей ежегодной гала-церемонии, следите за новостями в приложении Bigo Live: https://bigo.onelink.me/1168916328/GALA2022Music.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1555270/Bigo_Live_Logo.jpg

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=1Dc4zTEt54w

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1721512/Bigo_Awards_Gala_2022.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1721513/Burj_Khalifa_OOH_Campaign.jpg

SOURCE Bigo Live