Bijeenkomst presenteert duurzame Braziliaanse agribusinessprojecten voor investeerders

SÃO PAULO, 12 juni 2023 /PRNewswire/ -- Traive, een Braziliaanse fintech gespecialiseerd in agribusiness, neemt samen met ambassades en andere bedrijven die de sector in het land ondersteunen deel aan bijeenkomsten in Londen (06/07), Berlijn (06/09) en Den Haag (06/12) met aanwezigen van investeringsfondsen, durfkapitaal en banken.

Brazilië, een van de meest biodiverse landen ter wereld, is een maatstaf op het gebied van duurzame landbouw, met regelgeving voor de bescherming van het milieu in de hele productieketen. Het zakelijke potentieel van dit segment wordt echter niet altijd breed verspreid onder potentiële investeerders, terwijl het tegelijkertijd richtlijnen ondersteunt voor het wereldwijde behoud van natuurlijke hulpbronnen. "De Europese markt heeft er doorgaans veel belang bij om te weten hoe de Braziliaanse agromarkt werkt, wat zijn capaciteit is en hoe deze wordt opgenomen in de ESG-agenda. Met uitstekende statistieken op het gebied van duurzaam beheer waarbij het gaat om het behoud, bescherming en ontwikkeling van het gebruik van bio-inputs, laat de Braziliaanse agribusiness ook solide resultaten zien, beginnende in 2023 met een overschot van US$ 8,69 miljard*, wat aantrekkelijk is voor investeerders die kapitaal willen investeren in het Green Bond-segment met sociaal-ecologische zekerheid en financieel rendement", aldus Fabricio Pezente, CEO van Traive.

In 2022 haalde het Responsible Commodities Facility (RCF)-initiatief van Traive, in samenwerking met SIM en OPEA, US$ 11 miljoen op aan investeringen van de Britse ketens Tesco, Sainsbury's en Waitrose ter ondersteuning van ontbossings- en DCF-vrije sojateelt in de Braziliaanse Cerrado. De technologie van Traive was verantwoordelijk voor het leiden van investeerders om een transparante analyse uit te voeren van het risico van krediet en operationele monitoring. Door de stimulans gedreven door sociaal-ecologische criteria heeft het initiatief een niet-nalevingspercentage van 0% van de kant van de 32 gefinancierde boerderijen, die 42.400 ton soja, 27.000 ton maïs en 3200 ton katoen produceerden, allemaal ontbossingsvrij, met behoud van 8541 hectare bos. Deze baanbrekende financiering in het land leidde ook tot gesprekken met het Braziliaanse ministerie van Landbouw en werd door Environmental Finance uitgeroepen tot het "2022 Initiative of the Year - Green Bonds".

Over Traive

Traive, met hoofdkantoor in de VS en actief in Brazilië, is een technologieplatform dat kunstmatige intelligentie en gegevens gebruikt om risicoanalyseoplossingen te ontwikkelen die het hele traject van landbouwkrediet bestrijken. Het verbindt retailers, coöperaties en sectoren met de kapitaalmarkt, waardoor toegang tot financiële middelen, gegevens, schaalbaarheid en duurzaamheid in hun bedrijven mogelijk wordt.

