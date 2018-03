Bilan annuel de Darholding

L'EBITDA consolidé des entreprises Darholding a connu une forte progression de 57 % par rapport à l'année dernière, partiellement du fait de nos efforts de réorganisation soutenus, tandis que le chiffre d'affaires consolidé enregistre une hausse de 5 % pour atteindre 9,6 millions d'euros. En reconnaissance de notre position novatrice, trois subventions ont été accordées par l'UE ; la plus importante est allée à Thalesnano, la société de chimie en flux continu qui a reçu plus de 4 millions de dollars pour des projets énergétiques liés aux technologies de l'hydrogène et à la séquestration/valorisation du CO 2 . ComInnex, la société de services de chimie, a connu une croissance régulière et a étendu ses collaborations grâce à son modèle d'activité unique, qui permet aux grandes entreprises pharmaceutiques de collaborer sur des composés spécifiques. Trois demandes de brevet ont été déposées aux États-Unis, et plus de cinq brevets ont été accordés à travers le monde. Quatre articles scientifiques ont été publiés et nous avons également organisé trois conférences internationales. Quinze présentations scientifiques ont été données dans plus de 30 salons professionnels et conférences auxquels nous avons participé. Nous avons organisé le premier et le deuxième symposium au monde sur la chimie de l'espace à l'American Chemical Society.

Darholding est une organisation d'incubation pour l'innovation en amont qui s'intéresse à la recherche scientifique dans le domaine pharmaceutique, agrochimique, de la chimie fine, des arômes et des parfums, des instruments de laboratoire et du développement de procédés chimiques dans l'espace. Darholding exerce ses activités dans le monde entier à travers un réseau d'entreprises qui sont toutes des pionnières dans leur secteur d'activité.

