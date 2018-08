Bill et Melinda Gates organiseront la deuxième édition de l'événement annuel Goalkeepers, axé sur le pouvoir de la jeunesse en direction de l'accomplissement de progrès mondiaux

Plusieurs jeunes leaders dynamiques issus des secteurs du gouvernement, des affaires, des technologies, des médias, du divertissement, et des organisations à but non lucratif discuteront des innovations et des approches permettant d'atteindre les Objectifs mondiaux

SEATTLE, 21 août 2018 /PRNewswire/ -- Bill et Melinda Gates, co-présidents de la Fondation Bill & Melinda Gates, réuniront plusieurs leaders émergents et bien établis dans les secteurs du gouvernement et des affaires, ainsi que des militants et des artistes, à l'occasion de l'événement Goalkeepers 2018 dans la ville de New York, les 25 et 26 septembre. Dans sa deuxième année d'existence, l'événement soulignera les remarquables progrès réalisés dans la réduction de l'extrême pauvreté depuis 1990, et démontrera ce qu'il est possible d'accomplir si le monde investit dans la santé et l'éducation de ses populations croissantes de jeunes, notamment en Afrique.

Parmi les participants figurent de jeunes leaders tels que David Sengeh, directeur de l'innovation pour le gouvernement de la Sierra Leone ; Trisha Shetty, avocate indienne, militante sociale et fondatrice de SheSays ; King Kaka, musicien et militant kenyan ; et Aranya Johar, poète indienne du langage parlé. Parmi les autres intervenants figurent Graça Machel, défenseuse internationale des droits de la femme et de l'enfant, et cofondatrice du Graça Machel Trust ; Richard Curtis, écrivain, responsable de campagnes, et cofondateur de Project Everyone ; et Stephen Fry, acteur, écrivain et présentateur. Parmi les artistes figurent l'auteur-interprète britannique Ed Sheeran et le cœur Brooklyn Youth. D'autres intervenants seront prochainement annoncés.

L'événement Goalkeepers est une campagne pluriannuelle visant à accélérer les progrès en direction des Objectifs de développement durable des Nations Unies (les Objectifs mondiaux). En usant de témoignages, de données et de partenariats puissants, l'évènement Goalkeepers souligne les progrès accomplis, confronte les gouvernements à leurs responsabilités, et réunit une nouvelle génération de leaders pour répondre aux défis majeurs de la planète. Cette année, l'événement Goalkeepers se concentrera sur la croissance des populations jeunes, et sur la manière dont elles impactent les progrès mondiaux futurs. Les intervenants présenteront la manière dont les investissements dans le « capital humain » — la santé et l'éducation des jeunes — débloquent la productivité et l'innovation, réduisent la pauvreté, et engendrent une prospérité.

Le 18 septembre, une semaine avant l'événement de New York, Bill et Melinda Gates publieront leur rapport Goalkeepers 2018. Également dans sa deuxième année d'existence, le rapport soulignera les innovations et investissements clés qu'il appartient au monde d'entreprendre dès aujourd'hui pour permettre aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel, ainsi que pour entrer dans une ère de prospérité et de sécurité à travers le monde.

Les récompenses Goalkeepers Global Goals Awards seront décernées le 25 septembre, au cours de la soirée précédant l'événement de jour Goalkeepers. En partenariat avec la Fondation Bill & Melinda Gates, les récompenses célébreront des travaux remarquables axés sur la jeunesse à travers le monde, et directement liés aux 17 Objectifs mondiaux. Les quatre catégories de récompenses comprennent le Prix du progrès, le Prix d'acteur du changement, le Prix de campagne, et le Prix mondial Goalkeeper.

L'événement Goalkeepers 2018 sera diffusé en direct sur la chaîne Facebook de la Fondation Bill & Melinda Gates, au lien https://www.facebook.com/gatesfoundation/.

Rendez-vous sur www.gatesfoundation.org/goalkeepers pour en savoir plus. Le site sera régulièrement actualisé entre aujourd'hui et l'événement.

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates



Guidée par la conviction que toutes les vies humaines ont une valeur égale, la Fondation Bill & Melinda Gates a pour vocation d'aider chaque être humain à mener une vie saine et productive. Dans les pays en voie de développement, la fondation se focalise sur les actions susceptibles d'améliorer la santé des populations, et de leur donner les moyens de lutter contre la faim et l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle vise à garantir que tous, particulièrement les plus démunis, aient accès aux opportunités nécessaires pour réussir à l'école, comme dans la vie. Basée à Seattle, dans l'état de Washington, la Fondation est présidée par son PDG, Sue Desmond-Hellmann et son coprésident William H. Gates Sr, sous l'égide de Bill et Melinda Gates et de Warren Buffett.

À propos de l'événement Goalkeepers



L'événement Goalkeepers est une campagne de la fondation visant à accélérer les progrès en direction des Objectifs de développement durable (ou Objectifs mondiaux). En partageant des témoignages et des données autour des Objectifs mondiaux dans le cadre d'événements et d'un rapport annuel, nous espérons inspirer une nouvelle génération de leaders — des gardiens qui permettent une sensibilisation autour des progrès, qui confrontent les dirigeants à leurs responsabilités, et qui promeuvent l'action en direction de l'accomplissement des Objectifs mondiaux.

À propos des Objectifs mondiaux



Le 25 septembre 2015, au siège des Nations Unies à New York, 193 dirigeants mondiaux se sont engagés en faveur des 17 Objectifs de développement durable (ou Objectifs mondiaux). Il s'agit d'un ensemble de cibles et d'objectifs ambitieux visant à accomplir trois avancées extraordinaires d'ici 2030 : éradiquer la pauvreté, combattre les inégalités et l'injustice, et remédier au changement climatique.

Project Everyone, agence cocréatrice de Goalkeepers, a été fondée par l'auteur, réalisateur et défenseur des ODD Richard Curtis, avec pour ambition de contribuer à atteindre les Objectifs mondiaux en promouvant une sensibilisation, en confrontant les dirigeants à leurs responsabilités, ainsi qu'en favorisant l'action. En savoir plus sur www.project-everyone.org.