Billennium integriert IDnow-Lösung in seine Inperly-App

Die Zusammenarbeit ermöglicht die Identitätsüberprüfung von Benutzern und die Unterzeichnung von Dokumenten direkt in Microsoft Teams

WARSCHAU, Polen, 12. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Billennium, ein globaler Anbieter von IT-Lösungen für Unternehmen, hat die Zusammenarbeit mit IDnow, einem führenden Anbieter von Plattformen für Identitätsprüfung in Europa, bekannt gegeben. Dank der Kooperation ermöglicht die Inperly-App von Billennium den Benutzern von Microsoft Teams die Überprüfung von Identitäten und die Unterzeichnung von Dokumenten mit qualifizierten elektronischen Signaturen unter Verwendung von ID-Dokumenten aus über 200 Ländern.

Inperly, eine von Billennium entwickelte Anwendung, unterstützt remote Kundendienst-, Beratungs- und Vertriebsprozesse auf Microsoft Teams. Billennium hat kürzlich automatisierte Identitätsprüfungs- und E-Signatur-Dienste von IDnow in seine App integriert. Die neue Funktion ermöglicht die Ausstellung einer einmaligen qualifizierten Signatur (QES), die innerhalb der Europäischen Union einer handschriftlichen Unterschrift entspricht. Diese Funktion kann in den meisten EU-Ländern verwendet werden.

„Durch die Integration von Inperly mit IDnow-Lösungen können Unternehmen und Institutionen die Identität eines Benutzers bequem, schnell und sicher überprüfen und Dokumente mit qualifizierten Signaturen in Microsoft Teams unterschreiben. Unsere Lösung hilft Unternehmen bei der Digitalisierung von Dokumentationsabläufen und verhindert Betrugsversuche. Es kann erfolgreich in Behörden, Banken, Versicherungen, Universitäten, HR-Firmen und anderen Organisationen eingesetzt werden, die ihre Dienstleistungen remote anbieten," so Tomasz Goźliński, Head of Products bei Billennium.

„Eines unserer Hauptziele ist es, zum Aufbau von Vertrauen in der digitalen Welt beizutragen, sowie unsere Partner in die Lage zu versetzen, sichere und vertrauenswürdige Beziehungen aufzubauen, ist Teil unserer Mission. Unsere All-in-One-Lösung mit qualifizierter elektronischer Signatur ist gepaart mit einem Remote-Identitätsnachweis und entspricht der europäischen Anti-Geldwäsche-Verordnung, die allen Beteiligten sichere Konversationen mit Inperly in Microsoft Teams garantiert. Die Überprüfung oder der Nachweis, wer Sie sind, ist dank automatischer, auf künstlicher Intelligenz basierender Verifizierungen schnell und einfach. Diese Zusammenarbeit trägt somit dazu bei, Identitätsdiebstahl durch biometrische Kontrollen und elektronische Signaturen zu verhindern," so Bertrand Bouteloup, Vice President Sales bei IDnow.

Weitere Informationen zur Anwendung finden Sie auf Inperly.com.

Informationen zu IDnow

IDnow ist ein führender Anbieter von Plattformen für Identitätsprüfung in Europa mit der Vision, die vernetzte Welt sicherer zu machen. Die IDnow-Plattform bietet ein breites Portfolio an Lösungen zur Identitätsverifizierung, die von automatisiert bis menschlich unterstützt, von rein online bis zum Point-of-Sale reichen und jeweils für die Konversionsrate und Sicherheit der Benutzer optimiert sind.

Im Jahr 2021 erwarb IDnow den französischen Marktführer für Identitätsprüfungs-Technologie, ARIADNEXT, und den deutschen Identitätsprüfungs-Anbieter identity Trust Management AG. Dadurch bietet IDnow seinen Kunden eines der umfassendsten Portfolios an Identitätsprüfungs-Lösungen über eine einzige, integrierte Plattform.

Das Unternehmen, das Niederlassungen in Deutschland, im Vereinigten Königreich und in Frankreich hat, wird von namhaften institutionellen Investoren unterstützt, darunter Corsair Capital und Seventure Partners. Das Portfolio von mehr als 900 internationalen Kunden umfasst eine Vielzahl von Branchen und beinhaltetet führende internationale Unternehmen wie Western Union, UBS, Sixt und Munich Re sowie digitale Champions wie N26, Solarisbank, wefox und Tier mobility.

Informationen zu Billennium

Billennium ist ein globaler Anbieter von IT-Dienstleistungen und -Lösungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und ist seitdem in der IT-Branche tätig – Wir entwickeln uns mit der Technologie weiter und bieten unseren Kunden optimale Lösungen. Mit 11 Niederlassungen auf 3 Kontinenten arbeiten unsere mehr als 1800 IT-Experten nach dem Follow-the-Sun-Modell (24/7/365), um Unternehmen weltweit Lösungen und Dienstleistungen höchster Qualität zu bieten und unseren Kunden zu helfen, mit Hilfe von Technologie einen starken Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Im Jahr 2021 haben wir Inperly entwickelt, die weltweit erste Anwendung für Microsoft Teams, die die Identitätsprüfung von Benutzern und die Unterzeichnung von Dokumenten mit elektronischen Signaturen unter Verwendung der zuverlässigsten und praktischsten Formulare auf dem Markt ermöglicht.

