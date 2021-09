Binance accueille le nouveau directeur de l'audit et des enquêtes Aron Akbiyikian

Aron apporte une riche expérience, rejoignant TRM Labs et ayant précédemment dirigé des enquêtes chez Chainalysis où il a enquêté et contribué à empêcher les criminels d'utiliser la blockchain. Auparavant, il a montré qu'il attachait beaucoup d'importance à la lutte contre la criminalité en tant que détective dans le comté de Mariposa, en Californie, où il s'est concentré sur l'analyse criminalistique des médias numériques.

Aron a travaillé sur un certain nombre d'affaires très médiatisées, dont « Welcome2Video », où son travail a permis d'aider les services de détection et de répression à traduire les criminels en justice.. Il est particulièrement désireux d'accroître la collaboration avec d'autres personnes qui mènent le même combat, qu'il s'agisse de fonctionnaires, d'organismes à but non lucratif ou d'autres services du secteur privé dans le monde de la fintech, et de continuer à faire évoluer les systèmes internes qui empêchent de manière proactive de favoriser des activités illicites et de répondre aux incidents qui se produisent déjà.

Aron Akbiyikian a déclaré : « J'ai dû prendre ma retraite des forces de l'ordre après un malheureux accident d'hélicoptère qui m'a brisé quelques os de trop pour poursuivre cette carrière. C'est ce qui m'a poussé à rejoindre le monde de la cryptomonnaie, je me considère vraiment chanceux de pouvoir continuer à contribuer à rendre le monde meilleur grâce à cela et je suis impatient de poursuivre ce travail chez Binance.

« Chaque fois que nous nous efforçons d'éliminer les pires éléments du monde de l'écosystème de la cryptomonnaie, nous contribuons à sécuriser l'ensemble du secteur. Personne ne souhaite être associé aux auteurs de crimes odieux et le fait de les retirer du monde de la cryptomonnaie permet aux utilisateurs de ne pas y être associés par inadvertance. Dans le même temps, les utilisateurs de cryptomonnaie peuvent se sentir plus en sécurité car eux et leurs proches sont moins susceptibles d'être victimes de certains crimes, grâce aux efforts déployés par de nombreuses personnes dévouées qui tentent de rendre le monde de la cryptomonnaie, et le monde, plus sécurisé. »

