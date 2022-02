BINANCE DONARÁ 10 MILLONES DE DÓLARES AL ESFUERZO HUMANITARIO DE UCRANIA

LA EMPRESA TAMBIÉN LANZA EL PRIMER SITIO DE CRIPTOMONEDAS PARA AYUDAR A UCRANIA

KIEV, Ucrania, 28 de febrero, 2022 /PRNewswire/ -- Binance, el proveedor líder mundial de infraestructura de criptomonedas y blockchain, ha comprometido un mínimo de 10 millones de dólares estadounidenses para ayudar a la crisis humanitaria en Ucrania a través de su Binance Charity Foundation. La donación se dividirá entre las principales organizaciones intergubernamentales y organizaciones sin fines de lucro que ya están en el terreno, incluidos UNICEF, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, iSans y People in Need, para ayudar a apoyar a los niños y familias desplazados en Ucrania y sus países vecinos.

Binance también ha lanzado un sitio de crowdfunding pionero en criptomonedas, llamado Fondo de ayuda de emergencia de Ucrania para permitir que las personas donen criptomonedas para proporcionar ayuda de emergencia a refugiados y niños y para apoyar la logística en el terreno, como alimentos, combustible y suministros para refugiados. Binance ya ha realizado una donación de 16.042 BNB, con el valor equivalente a 6 millones de dólares estadounidenses.

CZ, fundador y consejero delegado de Binance, explicó: "Ver la escalada de este conflicto en los últimos cuatro días ha conmocionado a nuestra comunidad. Estamos orgullosos de haber podido reunir rápidamente a nuestra red para brindar alivio y apoyo en el terreno a aquellos en necesidad. Esto incluye ayudar a proporcionar alimentos, combustible, suministros y refugio para los ucranianos, que incluyen a innumerables miembros de la comunidad de Binance. Estamos utilizando todos los recursos y canales gubernamentales que tenemos para pedir a los líderes mundiales que pongan fin a este conflicto de inmediato".

Binance también está trabajando con varios grupos de refugiados locales que están trabajando activamente para acelerar el paso de los ucranianos a través de la frontera hacia la seguridad en dos países vecinos.

Binance Charity tiene una colaboración continua con UNICEF a través de su Comité de Luxemburgo, habiendo trabajado juntos para proporcionar asistencia después de la explosión de Beirut y para apoyar los esfuerzos de vacunación global de la COVID-19 (COVAX). Nuestra última donación se destinará a proteger el bienestar de los 7,5 millones de niños de Ucrania. A medida que el conflicto se intensifique, también lo harán las necesidades de los niños y sus familias. Las acciones actuales de UNICEF incluyen el posicionamiento previo de suministros críticos, el suministro de agua potable segura, el apoyo a las familias en movimiento, la protección infantil, los recursos educativos de emergencia y el apoyo psicosocial.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, es una organización global dedicada a salvar vidas, proteger los derechos y construir un futuro mejor para las personas obligadas a huir de sus hogares debido al conflicto y la persecución. ACNUR ha estado sobre el terreno en Ucrania brindando socorro crítico y refugio a las personas obligadas a huir desde 2014. Con una presencia de larga data en la región, operaciones de campo en todo el país y almacenes con artículos de socorro y kits de refugio colocados previamente, ACNUR continúa quedándose y entregando asistencia humanitaria siempre que sea necesario y posible. Estamos apoyando al ACNUR para ayudar a las poblaciones afectadas en la región brindando asistencia humanitaria, legal y social, incluido apoyo psicosocial y refugio de emergencia a las personas necesitadas.

La Red Internacional de Acción Estratégica (iSans) creó por primera vez una organización en Polonia en 2020 para acoger a refugiados bielorrusos tras la represión del régimen de Lukashenko contra las protestas democráticas. Con su experiencia pasada en la región, están bien establecidos para reiniciar las operaciones para ayudar a recibir a los refugiados ucranianos.

People in Need es una organización no gubernamental sin fines de lucro, con experiencia en el apoyo a refugiados que sufren las consecuencias de la guerra. Tener una operación en Eslovaquia abre otro camino crítico de salida para las personas. La organización hermana de PIN en Ucrania reactivará sus centros de atención médica y suministro de alimentos para ayudar a brindar asistencia a quienes no puedan irse.

Desde su creación en el año 2018, Binance Charity ha donado 10 millones de dólares estadounidenses para apoyar proyectos que ayudan a raíz de desastres globales y para abordar problemas sociales y ambientales complejos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1755007/Binance_Logo.jpg

SOURCE Binance