BINANCE OBTIENT UNE LICENCE DE FOURNISSEUR DE SERVICES CRYPTO-ACTIFS AU ROYAUME DE BAHREÏN

MANAMA, Bahreïn, 16 mars 2022 /PRNewswire/ -- Binance, le premier fournisseur mondial d'infrastructures dédiées aux crypto-monnaies et à la blockchain, annonce aujourd'hui avoir obtenu de la Banque centrale de Bahreïn (CBB) une licence de fournisseur de services de crypto-actifs. En recevant sa première licence de fournisseur de crypto-actifs au sein du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), Binance franchit une étape historique et démontre son engagement à être la première entreprise de son groupe à atteindre la conformité réglementaire dans la région.

Changpeng Zhao (CZ), fondateur et PDG de Binance, a déclaré : « La licence que nous avons obtenue à Bahreïn représente une étape importante en vue de détenir toutes les licences nécessaires et d'atteindre une conformité réglementaire à l'échelle mondiale. Je tiens à remercier l'équipe bahreïnienne, guidée par le leadership visionnaire de SAR le prince Salman ben Hamad Al Khalifa, prince héritier et premier ministre de Bahreïn, de l'excellent travail accompli pour faciliter cette réalisation. Le pays a élaboré sa réglementation en matière de cryptographie avec beaucoup de prévoyance et fournit les protections réglementaires auxquelles les consommateurs devraient s'attendre de la part des organismes de réglementation du monde entier.

Je suis fier du travail acharné accompli par l'équipe de Binance, non seulement pour répondre aux critères rigoureux de la Banque centrale de Bahreïn, mais aussi pour s'assurer que la société répond et surpasse les exigences des organismes de réglementation, et protège les utilisateurs à l'aide de politiques rigoureuses de prévention du blanchiment d'argent et de financement de la lutte contre le terrorisme. »

La licence permettra à Binance de fournir aux clients des services de négociation, de garde et de gestion de portefeuille de crypto-actifs sous la supervision des autorités bahreïniennes chargées de la réglementation.

S.E. Rasheed Al Maraj, gouverneur de la Banque centrale de Bahreïn, a affirmé : « L'un de nos objectifs clés à la CBB est d'élaborer des règlements alignés sur les tendances mondiales. Nous continuons de travailler avec des partenaires et des chefs de file de l'industrie comme Binance pour élaborer des règlements qui favorisent l'innovation et les meilleures pratiques. »

Khalid Humaidan, PDG du Conseil de développement économique de Bahreïn (EDB), a ajouté : « L'équipe de Bahreïn a construit une infrastructure de classe mondiale pour soutenir les industries florissantes de la blockchain et des crypto-actifs, mettant en place des règlements rigoureux et un bassin de talents diversifié dans les secteurs des services financiers, de la fintech et de la technologie. La collaboration avec des chefs de file de l'industrie comme Binance renforcera davantage notre mission visant à faire du Royaume de Bahreïn un centre d'affaires de premier plan. »

À propos de Binance

Binance est le premier écosystème blockchain et fournisseur d'infrastructures de crypto-monnaies au monde, avec une suite de produits financiers qui comprend la plus grande bourse d'actifs numériques en volume. Bénéficiant de la confiance de millions de personnes dans le monde, la plateforme Binance a pour objectif d'accroître la liberté monétaire de ses utilisateurs, et propose un portefeuille inégalé de produits et d'offres cryptographiques, notamment : trading et finance, éducation, données et recherche, bien social, investissement et incubation, solutions de décentralisation et d'infrastructure, et plus encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.binance.com .

À propos de la Banque centrale de Bahreïn

La Banque centrale de Bahreïn (CBB) est une société publique créée le 6 septembre 2006, par la loi de 2006 sur la CBB et les institutions financières. La CBB a pour mission de maintenir la stabilité monétaire et financière du Royaume de Bahreïn. Elle a succédé à l'Agence monétaire de Bahreïn (BMA), qui remplissait les rôles de banque centrale et d'organisme de réglementation depuis sa création en 1973. La CBB a hérité les 33 années d'expérience de la BMA, ainsi que son éventail de responsabilités. Elle met en œuvre la politique monétaire du Royaume, émet de la dette publique et la monnaie nationale, et supervise les systèmes de paiement et de règlement du pays. En outre, la CBB est le seul régulateur du secteur financier du Bahreïn, couvrant l'ensemble des activités bancaires, d'assurance, d'investissement et des marchés de capitaux. Le champ de responsabilités de la CBB permet au Royaume d'adopter une approche politique cohérente dans l'ensemble de son secteur financier et fournit un cadre réglementaire simple et efficace pour les entreprises de services financiers opérant à Bahreïn.

À propos du Conseil de développement économique de Bahreïn

Le Conseil de développement économique de Bahreïn (Bahrain Economic Development Board) est une agence de promotion des investissements chargée d'attirer les investissements dans le Royaume et de soutenir les initiatives visant à améliorer le climat d'investissement. Le Conseil travaille avec le gouvernement et les investisseurs actuels et potentiels afin de s'assurer que le climat d'investissement de Bahreïn est attrayant, de communiquer sur les principaux points forts du pays et d'identifier les opportunités de croissance économique par l'investissement. Le Conseil se concentre sur plusieurs secteurs économiques qui tirent parti des avantages concurrentiels de Bahreïn et offrent des opportunités d'investissement importantes. Ces secteurs comprennent les services financiers, l'industrie manufacturière, les TIC, le tourisme, la logistique et les transports. Le secteur des services financiers de Bahreïn est particulièrement fort, et le Conseil œuvre pour soutenir la croissance continue du secteur bancaire et des sous-secteurs clés, y compris la finance islamique. Pour plus d'informations sur le Bahrain Economic Development Board, veuillez consulter le site www.bahrainedb.com . Pour en savoir plus sur Bahreïn, veuillez consulter le site www.bahrain.com .

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1755007/Binance_Logo.jpg

SOURCE Binance