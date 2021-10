Binance recrute son premier directeur de la communication et poursuit son évolution vers une institution financière mondiale

« En seulement quatre ans, Binance a connu une croissance à un rythme rarement vu dans l'histoire récente. Alors que nous poursuivons notre évolution en passant d'une startup technologique disruptive à une institution financière mondiale respectée, nous avons reconnu qu'il était primordial de recruter des experts de premier plan en matière de conformité, de communication et d'affaires gouvernementales. Patrick s'est distingué par sa capacité à repositionner avec succès certaines des plus grandes marques mondiales dans des secteurs hautement réglementés », a déclaré Yi He, cofondateur de Binance.

En tant que premier directeur de la communication de Binance, Hillmann supervisera tous les aspects de la communication d'entreprise, des affaires publiques, des relations avec les médias et des efforts d'engagement des parties prenantes. Le rôle de Hillmann consistera également à travailler avec les responsables de la conformité et de la sécurité de Binance dans le cadre de la coordination de l'organisation avec les régulateurs mondiaux.

Le PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) a déclaré : « Nous travaillons main dans la main avec les régulateurs du monde entier vers notre objectif commun : protéger les utilisateurs, encourager l'innovation et établir davantage l'industrie. Les quinze années d'expérience de Patrick sur les questions réglementaires mondiales, telles que le RGPD, seront essentielles pour faire avancer ce travail. »

Avant de rejoindre Binance, Hillmann était le responsable mondial de l'innovation au sein de la pratique de crise et de risque d'Edelman, où il a dirigé les offres de la société en matière de cybersécurité et de lutte contre la désinformation. Avant de rejoindre Edelman, Patrick a occupé des postes de direction dans le domaine des affaires gouvernementales et des affaires publiques chez General Electric (GE) et la National Association of Manufacturers (NAM). Chez GE et NAM, Patrick a dirigé les efforts de plaidoyer de ces organisations en réponse à d'innombrables questions de politique mondiale.

« Rejoindre l'équipe de direction de Binance est une occasion unique de mettre à profit mon expérience pour soutenir une organisation qui change véritablement le monde. Alors que nous continuons à nous développer en coopération avec les régulateurs mondiaux, le potentiel de cette industrie est pratiquement impossible à projeter aujourd'hui », a déclaré Hillman.

Cela fait suite aux récentes nominations au sein de l'équipe de conformité mondiale de Binance, de l'agent de liaison réglementaire en chef Mark McGinness, qui a précédemment occupé le poste de chef des relations internationales à la Dubai Financial Services Authority (DFSA), et de l'agent de contrôle du blanchiment d'argent au niveau mondial (GMLRO) Greg Monahan , un ancien enquêteur du Trésor américain, parmi beaucoup d'autres.

