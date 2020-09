Binance rejoint Blockchain for Europe

Teana Baker-Taylor, directrice de Binance au Royaume-Uni, a également été nommée au conseil d'administration de Blockchain for Europe, aux côtés de Fetch.ai, Ripple, Block.one et Blockseed Ventures. Ensemble, ce groupe d'experts et de parties prenantes de l'industrie collaborent pour plaider en faveur d'une politique équilibrée et d'une gouvernance réglementaire pour la Blockchain en Europe et contribuent à éduquer et à soutenir les décideurs européens dans leur évaluation des futures opportunités potentielles pour cette nouvelle technologie.

"En tant que leader mondial dans l'industrie des actifs numériques, Binance s'engage à travailler avec les décideurs politiques pour éduquer et soutenir le développement de modèles de gouvernance informés et efficaces qui favorisent la croissance globale de l'écosystème de la blockchain", a déclaré Baker-Taylor. "Nous sommes ravis de rejoindre Blockchain For Europe pour collaborer avec certaines des plus grandes entreprises du secteur afin de défendre la technologie blockchain et l'innovation en matière de tokenisation en Europe".

"Chez Blockchain for Europe, nous sommes très heureux d'accueillir Binance, la plus grande entreprise crypto au monde, pour rejoindre notre équipe mondiale de leaders de l'industrie des blockchain. Ensemble, nous continuerons à soutenir les régulateurs et les responsables politiques européens dans leurs efforts pour libérer le potentiel de la technologie des blockchain et pour garantir que l'Europe reste à la pointe des innovations technologiques qui façonneront notre avenir", a déclaré Maria Minaricova, présidente du conseil d'administration de Blockchain for Europe.

"Accueillir Binance dans la famille Blockchain For Europe est un autre grand pas dans notre mission qui met en évidence les opportunités que la technologie Blockchain offre à l'Europe. Nous sommes impatients d'intégrer l'expertise et l'expérience que ce leader mondial de la blockchain apporte à la table. Dans ce processus, nous restons déterminés à contribuer à la mise en place d'un cadre réglementaire favorable à l'innovation et aux entreprises, qui favorise pleinement les avantages que cette nouvelle technologie offre aux entreprises et aux citoyens européens", a déclaré Robert Kopitsch, secrétaire général de Blockchain for Europe.

Blockchain for Europe et ses membres s'emploient actuellement à répondre à la consultation publique sur le plan d'action de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, à la consultation sur la loi sur les services numériques (DSA) concernant les contrats intelligents, et à contribuer aux discussions en cours sur la proposition de cadre de l'UE pour les marchés des crypto-actifs menée en décembre 2019.

A propos de Binance

Binance est le premier fournisseur mondial de blockchain et d'infrastructures cryptos, avec une gamme de produits financiers qui comprend le plus grand exchange d'actifs numériques en volume. La plate-forme Binance, qui bénéficie de la confiance de millions de personnes dans le monde, est dédiée à l'augmentation de la liberté de l'argent pour les utilisateurs et propose un portefeuille inégalé de produits et d'offres cryptos, notamment dans les domaines suivants : commerce et finance, éducation, données et recherche, bien social, investissement et incubation, décentralisation et solutions d'infrastructure, etc. Pour plus d'informations, visitez : https://www.binance.com

À propos de Blockchain for Europe

Blockchain for Europe représente les acteurs internationaux de l'industrie des blockchains au niveau de l'UE. Nous contribuons de manière proactive au débat réglementaire en soutenant les décideurs européens dans leur objectif de faire de la technologie blockchain un succès. Blockchain for Europe collabore étroitement avec les acteurs nationaux, régionaux et mondiaux, tant au niveau politique qu'industriel, pour soutenir la promotion et l'éducation en matière de chaînes technologiques.

