Binary Stream étend sa présence mondiale en concluant un accord de licence avec Microsoft pour Subscription Billing Suite

Amélioration de la fonctionnalité de gestion des abonnements dans Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Binary Stream Software, une entreprise internationale de logiciels et de services axée sur la gestion des abonnements, la comptabilité de consolidation et l'administration des contrats de location, a annoncé un accord avec Microsoft pour l'octroi d'une licence exclusive de Subscription Billing Suite pour Dynamics 365 Finance. Cela permet à Microsoft d'améliorer sa fonctionnalité procure-to-pay ainsi que la comptabilisation des revenus et des dépenses.

Les services par abonnement se développent rapidement dans différents secteurs, et les organisations sont confrontées à des défis de facturation et de tarification sans précédent. Avec cet accord de licence, Microsoft ajoute une solution éprouvée pour la gestion de scénarios complexes de tarification et de facturation qui permet de se conformer aux normes comptables mondiales telles que ASC 606 et IFRS 15.

« Les entreprises exigent une intégration de bout en bout de l'ensemble de leur entreprise qui permet une réactivité immédiate aux tendances des clients et permet la conformité aux normes comptables mondiales », selon Lak Chahal, Président et PDG de Binary Stream. Il ajoute : « Cet accord de licence améliorera grandement et soutiendra les capacités de gestion des abonnements de Microsoft Dynamics 365 Finance et de sa base d'utilisateurs croissante. Cela nous permettra également de continuer à travailler en étroite collaboration avec Microsoft et le canal des partenaires et d'utiliser notre expertise dans ce domaine. »

Ces nouvelles fonctionnalités avancées aideront Dynamics 365 Finance à répondre au besoin croissant de facturation complexe, comme les modèles basés sur l'utilisation ou hiérarchisés, et à étendre les capacités de création de rapports de la plate-forme pour les entreprises ayant des revenus récurrents.

« La combinaison de Subscription Billing Suite et de Microsoft Dynamics 365 Finance crée une solution cloud convaincante qui est demandée dans un large éventail de secteurs », note Jasbir Jaswal, directeur du développement et des services professionnels chez Binary Stream. « Binary Stream continuera de développer des solutions de pointe pour les plateformes Microsoft Dynamics 365 et de tirer parti de plus de progrès de Microsoft pour soutenir les entreprises dans le monde entier. »

Georg Glantschnig, directeur général de Microsoft Dynamics 365, Microsoft ajoute : « Avec l'ajout de Billing Suite de Binary Stream, Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations continue de se développer en tant que solution cloud complète pour les entreprises aux modèles commerciaux complexes ».

À propos de Binary Stream

Binary Stream est un partenaire primé certifié Microsoft Gold qui développe des logiciels de qualité entreprise pour améliorer Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Business Central et Dynamics GP.

Sept fois lauréat du President's Club et souvent finaliste du prix ISV de l'année, Binary Stream fait partie des 5 % de partenaires Microsoft Dynamics les plus importants au monde. Depuis 20 ans, elle fournit des solutions de pointe pour la gestion des abonnements, l'administration des contrats de location, la comptabilité de consolidation et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement dans de nombreux secteurs.

Soutenant des milliers d'utilisateurs dans plus de 30 pays, Binary Stream s'appuie sur une culture qui valorise la croissance, l'innovation et le travail d'équipe. L'entreprise a récemment été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs du Canada, a été certifiée comme un lieu de travail idéal et développe activement son équipe internationale.

