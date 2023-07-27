BingX, Garantili Zarar Durdurma Özelliğini Başlattı

SINGAPORE, 27 Temmuz 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX , kullanıcıların pozisyonlarını korumalarını ve piyasa hareketliliği sırasında potansiyel kayıpları azaltmalarını sağlayan bir çözüm olan özel Garantili Zarar Durdurma özelliğini duyurdu.

BingX Launches Guaranteed Stop Loss to Safeguard Crypto Trading

Garantili Zarar Durdurma (Stop-Loss), BingX kullanıcılarının pozisyonlarının kapatılacağı belirli bir fiyat seviyesini önceden belirlemesine olanak tanıyan güçlü bir risk yönetimi aracıdır. Piyasa ne kadar hızlı dalgalanırsa dalgalansın, bu özellik tacirlerin pozisyonlarının önceden belirlenen fiyat üzerinden tasfiye edilmesini garanti ederek işlemlerini korur ve gereksiz kayıpları önler. Garantili Zarar Durdurma özelliği, işlem pozisyonlarını her zaman önceden ayarlı fiyatta kapatılmasını sağlar. Bu nedenle, trader'ın emri piyasa oynaklığı veya fiyat boşluklarına bakılmaksızın tam olarak önceden belirlenen değerinde gerçekleştirilir. Şu anda BingX Sürekli Vadeli İşlemlerde kullanıcıların potansiyel maruz kalabilecekleri riski azaltmak üzere BTC/USDT ve ETH/USDT işlem çiftlerinde Garantili Zarar Durdurma mevcut. Ve BingX, kullanılabilirliğini yakın gelecekte daha fazla alım satım çiftini kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

BingX'in Garantili Zarar Durdurma özelliği, kripto yatırımları üzerinde ek güvenlik ve kontrol arayan trader'lar için, işlem araç setlerine paha biçilemez bir katkı sağlar. Kripto pazarları gelişmeye devam ederken BingX, kullanıcılarının alım satım deneyimlerini geliştiren ve yatırımlarını koruyan en yeni araçlar ve özelliklerle güçlendirmeye kararlılıkla devam etmektedir.

"Garantili Zarar Durdurma özelliğinin kullanıma sunulması, BingX'in sürekli iyileştirme ve gelişme taahhüdünün ve hem geleneksel finansın hem de kripto endüstrisinin en iyilerinden yararlanmanın bir örneğidir." diyerek açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, şunları da ekledi "BingX'te, kapsamlı ve güvenli bir işlem ortamı arayan kullanıcılar için dostane bir yakınsama yaratarak, her iki finansal alanın avantajlarını tutarlı bir şekilde entegre ettik ve kullandık. Başarılı entegrasyonlara ilişkin geçmiş performansımız, yenilik ve mükemmellik arayışımızı gözler önüne seriyor ve küresel kullanıcı tabanımızın işlem deneyimini daha da geliştirmek için bu en son özelliği sunmaktan heyecan duyuyoruz."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX , 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

BingX topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun:

Telegram: https://t.me/BingXOfficial

Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2163255/BingX_Launches_Guaranteed_Stop_Loss_Safeguard_Crypto_Trading.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2095392/BingX_New_Logo.jpg

SOURCE BingX