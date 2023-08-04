BingX Gelişmiş Sürekli Vadeli İşlem Yükseltmelerini Tanıttı English

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BingX

04 Aug, 2023, 12:12 ET

SINGAPORE, 4 Ağustos 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX, Sürekli Vadeli İşlemlerde kullanıcı işlem deneyimini geliştirmeyi amaçlayan üç son teknoloji özelliğini duyurdu. Bu yükseltmeler, BingX kullanıcılarına gelişmiş esneklik, adil ve profesyonel işlem yetenekleri sağlamak için tasarlanan Çift Fiyat Mekanizması, Garantili Fiyat ve Yükseltilmiş Sinyal Alım Satımını kapsamaktadır.

Çift Fiyat Mekanizması:

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BingX Gelişmiş Sürekli Vadeli İşlem Yükseltmelerini Tanıttı (PRNewsfoto/BingX)
BingX Gelişmiş Sürekli Vadeli İşlem Yükseltmelerini Tanıttı (PRNewsfoto/BingX)

Çift Fiyat Mekanizması adil alım satımı sağlamak ve kullanıcıları zorunlu likidasyona yol açabilecek anormal piyasa koşullarından korumak için tasarlanmıştır. Piyasa dalgalanmaları, piyasa fiyatı ile spot fiyat arasındaki farkı önemli ölçüde genişleterek kapsamlı zorunlu likidasyonlara yol açabilir. BingX, eşit bir oyun alanı arayışında, piyasa dalgalanmasını engellemek ve BingX kullanıcılarını potansiyel kayıplardan korumak için Çift Fiyat Mekanizmasını kullanmaktadır. Bu önlem yalnızca adil bir alım satım ortamı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tüm kripto para sektörünün güvenilirliğini de güçlendirir.

Çift Fiyat Mekanizması, bir kullanıcının açık pozisyonlarının gerçekleşmemiş kar ve zararını (PnL) hesaplamak için İşaret Fiyatı ve Son Fiyat olmak üzere iki fiyat sunarak çalışır. Son Fiyat, İşaret Fiyatından önemli ölçüde saptığında devreye girer. Bu gibi durumlarda mekanizma, kullanıcının pozisyonları için likidasyon tetikleme fiyatını Son Fiyat yerine İşaret Fiyatına göre ayarlar.

Garantili Fiyat:

BingX, planlı ve zarar durdurma emirleri sırasında kayma sorunlarıyla mücadele etmek için, daha önce başlatılan Garantili Zarar Durdurma (Stop-Loss) özelliğine dayanan Garantili Fiyatı (GTD) başlattı. GTD mekanizması etkinleştirildiğinde, kullanıcıların pozisyonlarının önceden belirlenmiş fiyattan gerçekleştirilmesini sağlayarak onları şiddetli piyasa dalgalanmalarının ortasında bile gereksiz kayıplardan korur. Sektörde bir ilk olan bu özel işlev, kullanıcılara eşsiz bir likidite sunmakta ve üstün ve yüksek likiditeye sahip bir yatırım ortamı yaratmaktadır.

Yükseltilmiş Sinyal Alım Satımı:

BingX, özel bir girişimle, kullanıcılara TradingView'den BingX'teki kalıcı emirlere kadar otomatik strateji takibine sorunsuz erişim sunan Yükseltilmiş Sinyal Alım Satımını sunar. Bu geliştirme ile BingX sadece basit emir verme imkânı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda strateji tabanlı talimatlar için desteği de entegre ediyor. Bu özelliğin avantajları arasında TradingView ve BingX arasında doğrudan bağlantı, ek API entegrasyonlarına olan ihtiyacın ortadan kaldırılması, niceliksel alım satımın tüm kullanıcılar için erişilebilir hale getirilmesi ve BingX'te sınırsız ücretsiz kullanım yer almaktadır. Bu esnek strateji talimatları, kullanıcıların işlem sırasında alım satımları özelleştirmesini ve ince ayar yapmasını sağlayarak benzersiz bir kullanıcı dostu deneyim sunar.

BingX'in Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, bu yükseltmelerin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "BingX, kripto alım satım deneyimini üst düzeye çıkaran çığır açan ve profesyonel özellikleri sürekli olarak sunarak kullanıcılarımıza rekabet avantajı sağlamaya kararlıdır. Piyasaya sürülen tüm bu son özellikler, inovasyon ve kullanıcı merkezliliğe olan bağlılığımızın altını çiziyor. Sürekli vadeli işlem konusundaki son güncellemelerle BingX, kullanıcılarını başarı için gelişmiş araçlarla güçlendiren öncü bir platform olarak konumunu sağlamlaştırıyor."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

BingX'i ziyaret edin: https://www.bingx.com/tr-tr/

BingX topluluğumuza katılın ve en son tekliflerimizden haberdar olun:

Telegram: https://t.me/BingXOfficial
Twitter: https://twitter.com/BingXOfficial

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2169880/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2095392/BingX_New_Logo.jpg

SOURCE BingX

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