SINGAPORE, 4 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A BingX anuncia três recursos de ponta destinados a aprimorar a experiência de negociação do usuário em Perpétuos Futuros. Essas atualizações incluem o mecanismo de preço duplo, preço garantido e upgraded signal trading, todos projetados para fornecer aos usuários da BingX maior flexibilidade, justiça e recursos de negociação profissional.

Mecanismo de preço duplo:

BingX revela upgrades avançados de futuros perpétuos

O mecanismo de preço duplo foi criado para garantir uma negociação justa e proteger os usuários de condições anormais de mercado que possam levar à liquidação forçada. As flutuações do mercado podem aumentar significativamente a diferença entre o preço de mercado e o preço à vista, levando a extensas liquidações forçadas. Em busca de igualdade de condições, a BingX adota o mecanismo de preço duplo para impedir a flutuação do mercado e proteger os usuários da BingX de perdas potenciais. Essa medida não apenas garante um ambiente de negociação justo, mas também fortalece a credibilidade de todo o setor de criptomoedas.

O mecanismo de preço duplo funciona introduzindo dois preços, a saber, o preço de referência e o último preço, para calcular os lucros e perdas não realizados (PnL) das posições abertas de um usuário. Ele entra em ação quando o Last Price se desvia significativamente do Mark Price. Nesses casos, o mecanismo ajusta o preço de disparo da liquidação para as posições de um usuário com base no Mark Price em vez do Last Price.

Preço Garantido:

Para combater problemas de derrapagem durante ordens planejadas e de stop-loss, a BingX lança o preço garantido (GTD), que é construído com base no recurso de Stop Loss Garantido lançado anteriormente. Uma vez ativado, o mecanismo GTD garante que as posições dos usuários sejam executadas pelo preço predeterminado, protegendo-os de perdas desnecessárias, mesmo em meio à drástica volatilidade do mercado. Essa função exclusiva e pioneira no setor oferece aos usuários uma liquidez inigualável e cria um ambiente de negociação superior e de alta liquidez.

Upgraded Signal Trading:

Em uma iniciativa exclusiva, a BingX apresenta o Upgraded Signal Trading, oferecendo aos usuários acesso contínuo à estratégia automatizada que segue do TradingView para ordens perpétuas na BingX. Com esse aprimoramento, a BingX não apenas oferece colocação direta de ordens, mas também integra suporte para instruções baseadas em estratégia. As vantagens desse recurso incluem a conectividade direta entre o TradingView e a BingX, eliminando a necessidade de integrações de API adicionais, tornando a negociação quantitativa acessível a todos os usuários e o uso gratuito e ilimitado na BingX. Essas instruções de estratégia flexíveis permitem que os usuários personalizem e ajustem as negociações durante o processo, proporcionando uma experiência inigualável e fácil de usar.

Elvisco Carrington, diretor de relações públicas e comunicações da BingX, enfatizou a importância dessas atualizações, afirmando: "A BingX continua comprometido em fornecer uma vantagem competitiva aos nossos usuários, introduzindo continuamente recursos inovadores e profissionais que elevam o nível da experiência de negociação de cripto. Todos esses últimos lançamentos de recursos ressaltam nossa dedicação à inovação e ao foco no usuário. Com as recentes atualizações na negociação de futuros perpétuos, a BingX solidifica sua posição como uma plataforma pioneira que capacita os usuários com ferramentas avançadas para o sucesso."

Sobre o BingX

A BingX é uma exchange líder que oferece serviços de negociação à vista, de derivativos, de copytrade para mais de 100 países e regiões em todo o mundo, com mais de 5 milhões de usuários. A BingX continua a conectar usuários com traders especializados e a plataforma de forma segura e inovadora.

