BingX'den MetaTrader 5 Entegrasyonu

SİNGAPUR, 14 Mart 2023 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen kripto borsalarından biri olan BingX , FOREX, Hisse Senedi ve Vadeli İşlemler yapmasına izin veren çok varlıklı bir platform olan Metatrader 5 (veya "MT5") ile doğrudan entegrasyonunu duyurdu. Kripto endüstrisinde MT5 ile bağlantılı ilk birkaç borsadan biri olan BingX, işlem yapısını geleneksel finanstan gelen en son yeniliklerle optimize etmeye ve kullanıcılara daha kapsamlı ve kullanıcı dostu bir işlem deneyimi sunmaya devam ediyor.

BingX Integrates MetaTrader 5 to Enhance Crypto Derivatives Trading

MT5, hisse senetleri, para birimleri, emtialar ve kripto para birimleri gibi finansal araçların ticaretinde kullanılan popüler bir ticaret platformudur. Şu anda çoğu kuruluş tarafından yaygın olarak kullanılan MetaTrader 4 (MT4) platformunun yükseltilmiş bir sürümüdür. MT5, daha teknik göstergeler, piyasa derinliği (DOM) ve birden çok borsada işlem yapma yeteneği gibi gelişmiş özellikler sunar. Ayrıca, otomatik ticaret sistemlerini desteklemek için tasarlanmıştır ve trader'ların kendi ticaret robotlarını ve özel göstergelerini geliştirmelerine olanak tanır.

Sorunsuz bir kripto ticareti deneyimi sağlamak için her iki platformun gelişmiş özelliklerini bir araya getiren bu entegrasyon hem BingX hem de MT5 için önemli bir kilometre taşıdır. MT5 bağlantısı, BingX kullanıcılarının BingX MT5 hesabını kolayca etkinleştirmesine ve doğrudan MT5'in arayüzünden vadeli işlem ticareti yapmasına ve daha fazla rahatlık ve erişilebilirlik için araçlardan yararlanmasına olanak sağlayacak.

MT5'te verilen siparişler, BingX'in sipariş defterinde güncellenecek. Kullanıcılar, daha kaliteli, daha gelişmiş analiz araçları ve özelleştirilmiş işlevlerle BTC ve ETH gibi kripto para birimlerinde güvenli ve istikrarlı bir ticaret deneyimi elde edebilecek. Güncel piyasa bilgilerine hızlı erişim olanağıyla çoğu risk ortadan kalkmış olacak. Bu arada, bu entegrasyon ayrıca MT5'teki FOREX yatırımcılarına kripto dünyasına bir kapı açacak.

"MT5 ile entegrasyon, BingX'in alım satım işlem deneyimini iyileştirmek için gerçekleştirdiği birçok girişimden sadece biridir." diyerek açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, şunları da ekledi "Yenilikçi ve güvenilir olmak, BingX 'in değeri ve aynı zamanda bir sonraki zirveye taşıyan kılavuzdur. Bu entegrasyonun, kullanıcıların daha bilinçli ve profesyonel kararlar almasına ve rekabette öne geçmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu entegrasyonu, blockchain endüstrisi ile geleneksel finansın başarılı bir karışımı olarak görüyoruz. Yaklaşımımızın, BingX'in endüstri inovasyonundaki lider rolünü karakterize ettiğini düşünüyoruz. BingX, sınırları genişletmeye ve gelecekte daha fazla olasılığı keşfetmeye devam edecek."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX , 5 milyondan fazla kullanıcısı ile dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgeye Spot, Türev, Copy Trade ve Grid işlem hizmetleri sunan lider bir kripto borsasıdır.

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