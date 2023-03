BingX intègre MetaTrader 5 pour améliorer le trading de produits dérivés de cryptomonnaies

SINGAPOUR, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- BingX , l'une des principales bourses de cryptomonnaie, a annoncé son intégration directe avec MetaTrader 5 (ou « MT5 »), une plateforme multi-actifs qui permet aux acteurs du marché de négocier des Forex, des actions et des contrats à terme. Comme les premières opérations de négociation liées à MT5 dans l'industrie de la cryptomonnaie, BingX continue d'optimiser le processus de négociation avec la pointe de la finance traditionnelle et de fournir aux utilisateurs une expérience de négociation plus complète et conviviale.

MT5 est une plateforme de trading populaire utilisée pour négocier des instruments financiers tels que des actions, des devises, des marchandises et des cryptomonnaies. Il s'agit d'une version améliorée de la plateforme MetaTrader 4 (MT4), qui est largement utilisée par la plupart des organisations actuellement. MT5 offre des fonctionnalités avancées telles que des indicateurs plus techniques, la profondeur de marché (DOM) et la possibilité de négocier sur plusieurs bourses. La plateforme est également conçue pour soutenir les systèmes de trading automatisés et permet aux traders de développer leurs propres robots de trading et indicateurs personnalisés.

Cette intégration est une étape importante pour BingX et MT5, car elle réunit les fonctionnalités avancées des deux plateformes pour fournir une expérience de négociation de cryptomonnaie transparente. La connexion à MT5 permet aux utilisateurs de BingX d'activer facilement le compte BingX MT5 et de négocier des contrats à terme directement depuis l'interface de MT5 et de tirer parti des outils pour plus de commodité et d'accessibilité. Les ordres passés sur MT5 seront mis à jour dans le carnet d'ordres de BingX. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience de trading sûre et stable pour les cryptomonnaies comme BTC et ETH avec des outils d'analyse plus avancés pour le trading quantitatif et des fonctions personnalisées. Et la plupart des risques seront éliminés par un accès rapide à des informations de marché à jour. Parallèlement, cette intégration ouvre également une porte pour les traders de Forex sur MT5 au monde de la cryptomonnaie afin qu'ils puissent facilement s'y mettre.

« L'intégration avec MT5 est l'une des nombreuses initiatives que BingX a prises pour améliorer l'expérience de trading », a déclaré Elvisco Carrington, directeur des relations publiques et des communications de BingX. « Se montrer novateur et fiable est la valeur de BingX, et c'est aussi la ligne directrice qui nous mène au prochain sommet. Nous croyons que cette intégration aidera les utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées et professionnelles et à garder une longueur d'avance sur la concurrence. Cette approche caractérise le rôle de leader de BingX dans l'innovation industrielle. Nous voyons cette intégration comme un mélange réussi de l'industrie de la blockchain et de la finance traditionnelle. BingX continuera d'élargir les frontières et d'explorer d'autres possibilités à l'avenir. »

À propos de BingX

BingX est une plateforme d'échange de cryptomonnaies leader du marché, offrant des services de trading au comptant, de dérivés, de copy trading et de grid trading dans plus de 100 pays et régions du monde avec plus de 5 millions d'utilisateurs. BingX met en relation les utilisateurs avec des traders experts et la plateforme de manière sûre et innovante.

