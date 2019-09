binx health apresenta primeiros pacientes a se beneficiar do teste e tratamento de clamídia e gonorreia em uma única consulta médica

Com uma subvenção para SBRI da Innovate UK e em colaboração com três NHS Trusts e com a Unidade de Pesquisa Aplicada e Avaliação de Diagnósticos ( Applied Diagnostic Research and Evaluation Unit ) da St. Georges, Universidade de Londres (SGUL), a plataforma io da binx já está sendo usada pelos médicos para diagnosticar pacientes que, de outra forma, enfrentariam vários dias de atraso entre a identificação da infecção e o tratamento.

A consultora clínica da Lewisham and Greenwich NHS Trust, Dra. Emily Mabonga, disse: "Até agora, testamos cerca de 90 pacientes, tivemos 17 resultados positivos de clamídia e dois de gonorreia e pudemos administrar o antibiótico certo em uma única consulta. Os padrões de qualidade da Associação Britânica de Saúde Sexual e HIV sugerem que o tratamento seja feito dentro de três semanas do teste. Agora, já podemos receitar o antibiótico certo em uma consulta. Essa é uma conquista transformadora para nós".

"Estamos muito satisfeitos por obter esses resultados em um ambiente do mundo real, beneficiando pacientes pela primeira vez", disse o presidente-executivo da binx health, Jeff Luber. "O fluxo de trabalho da binx envolve coleta de amostra no início da consulta médica, com resultados disponíveis em pouco tempo ou sem tempo de espera, antes de o paciente sair do consultório com uma receita na mão. Para os 35.000 obstetras e ginecologistas dos Estados Unidos, isso oferece a promessa de uma grande mudança de paradigma no controle da saúde sexual e no compromisso do médico com a satisfação do paciente".

"A capacidade de diagnosticar com precisão e tratar de um número substancial de pessoas com clamídia ou gonorreia em uma única consulta médica sempre foi uma necessidade real para os pacientes e para a comunidade de tratamento de saúde sexual que cuida deles", disse o professor Tariq Sadiq, da SGUL, que liderou o trabalho de implementação. "A plataforma io da binx fornece um resultado em cerca de 30 minutos com precisão comparável com a de sistemas de laboratório central. A opinião manifestada pelos médicos é muito encorajadora. Continuamos satisfeitos com essa colaboração efetiva com a equipe da binx, para atender essa importante necessidade clínica".

Em vista da duração média de uma consulta médica nos Estados Unidos1, a plataforma io da binx pode disponibilizar, de forma consistente, um resultado dentro do tempo de uma única consulta médica, antes de o paciente deixar o consultório. Isso cria a oportunidade de testar e tratar o paciente nas próprias instalações do consultório, com a precisão de um laboratório central, favorecendo milhões de pessoas que requerem um exame dentro das diretrizes médicas. No estudo clínico de múltiplos centros da empresa, concluído recentemente, com 1.523 pessoas, 96% das amostras de pacientes foram processadas no io da binx por pessoal que não era de laboratório na própria instalação do ponto de tratamento. O desempenho do estudo clínico mostrou sensibilidade de 96,1% e especificidade de 99,1% para clamídia e sensibilidade de 100% e especificidade de 99,9% para gonorreia nas mulheres tratadas. A binx recebeu a marcação CE para clamídia e gonorreia em abril de 2019 e aprovação FDA 510(k) em agosto de 2019. O Ensaio da CT/NG para a io da binx health, quando testado com o uso do instrumento de io da binx health, é um teste qualitativo inteiramente automatizado, destinado ao uso em instalações do ponto de tratamento ou de laboratório clínico, para a detecção rápida de DNA de Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae em amostras de esfregão vaginal coletadas por um médico ou pela própria paciente em uma instalação clínica.

Para aqueles que se focam na saúde da mulher, o teste e tratamento rápidos têm importância fundamental. ISTs não detectadas podem resultar em diversos problemas de saúde, como infertilidade, doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica e outras comorbidades que frequentemente podem ser evitadas através da detecção precoce e rápida nas próprias instalações do consultório. O CDC estima que ISTs não tratadas causam infertilidade em 24.000 mulheres por ano, apenas nos EUA. Diretrizes do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia recomendam exame de clamídia e gonorreia de mulheres grávidas e das que querem engravidar. Testes e tratamentos rápidos para essas infecções podem ser uma ferramenta fundamental para a saúde reprodutiva geral e o bem-estar de milhões de pessoas, anualmente.

A binx health é a empresa pioneira em tratamento, em qualquer lugar, da saúde das mulheres, onde quer que elas vivam, trabalhem ou façam compras. Fazemos isso através do desenvolvimento de: (1) instrumentos de PCR para computador rápidos e patenteados para farmácias, tratamento intensivo, tratamento clínico, instituições de saúde e qualquer outra instalação física de saúde, onde testes no local ou sob encomenda e resultados rápidos, comparáveis aos testes em laboratório central, são fundamentais; e (2) soluções móveis para testes feitos em casa por solicitação médica, que objetivam fazer com que os consumidores passem de um situação de "preocupação para a de bem-estar". Começando com infecções sexualmente transmissíveis, objetivamos reverter as tendências de crescimento das infecções entre pessoas jovens e mudar para a saúde familiar mais ampla, através da expansão de nossas ofertas de testes no consultório ou em casa. Entre os investidores da binx health estão os investidores financeiros Johnson & Johnson Innovation, Novartis Venture Fund, LSP, BB Biotech, RMI Investments e Technology Venture Partners e os investidores estratégicos Consort Medical (cuja subsidiária totalmente controlada, a Bespak, é a fabricante dos cartuchos multiplex de baixo custo patenteados da empresa) e a Wondfo Biotech, sediada na China.

A St George's, Universidade de Londres (informalmente, St George's ou SGUL, anteriormente St George's Hospital Medical School) é uma escola de medicina em Londres, Reino Unido, e faculdade constituinte da Universidade de Londres. A St. George's tem suas origens em 1733 e foi a segunda instituição na Inglaterra a fornecer cursos de treinamento formal para médicos (após a Universidade de Oxford). A St. George's se tornou afiliada à Universidade de Londres logo depois do estabelecimento da universidade em 1836. Em 2008, a escola de medicina St George's aceitou cerca de 100 estudantes de pós-graduação, 175 estudantes de graduação e 10 estudantes estrangeiros, tornando-se uma das maiores escolas de medicina do Reino Unido. A St. George's é estreitamente afiliada ao St. George's Hospital e é um dos United Hospitals. Website: http://www.sgul.ac.uk/. Wikipédia: http://en.wikipedia.org/wiki/St_George%27s,_University_of_London.

1 Ray, K. N., Chari, A. V., Engberg, J., Bertolet, M., & Mehrotra, A. (2015). Custos de oportunidade do tratamento médico ambulatorial nos Estados Unidos (Opportunity costs of ambulatory medical care in the United States). Am J Manag Care, 21(8), 567-574. https://www.ajmc.com/journals/issue/2015/2015-vol21-n8/opportunity-costs-of-ambulatory-medical-care-in-the-united-states.

