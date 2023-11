Bio-Logical lève 1 million de dollars dans le cadre d'un cycle de lancement : le secteur agricole du Kenya bénéficiera d'un nouvel élan grâce à l'installation de Bio-Logical pour l'élimination du biochar

NAIROBI, Kenya, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'entreprise de technologie climatique Bio-Logical a levé 1 million de dollars de fonds de lancement pour développer ses activités au Kenya, facilitant ainsi sa mission qui consiste à créer des communautés de petits exploitants agricoles résistants au changement climatique dans le monde entier.

United for a Greener Future: Bio-Logical's Leadership Team at the Forefront of Building Africa's Largest Biochar Facility - A Milestone in Climate Resilience and Regenerative Agriculture in East Africa.

Les petits agriculteurs sont confrontés à des perspectives désastreuses : récoltes en baisse, conditions météorologiques de plus en plus extrêmes et flambée des prix des engrais de plus en plus fréquente en raison du changement climatique. Bio-Logical relève ce défi grâce à une économie circulaire, en transformant les déchets en biochar, un super matériau qui retient le carbone pendant des millénaires et régénère les sols dégradés. Le biochar est ensuite incorporé dans un engrais organique qui est distribué aux petits exploitants agricoles de la région, ce qui permet de régénérer les terres, d'accroître la résistance des cultures à la sécheresse et d'augmenter les rendements de plus de 50 %.

« Bio-Logical a été fondée sur la conviction que les petits exploitants agricoles ne devraient pas souffrir d'une crise climatique dans laquelle ils n'ont joué aucun rôle. À l'heure actuelle, la dégradation des sols et l'évolution des conditions météorologiques due au changement climatique menacent directement les moyens de subsistance de 500 millions de petits exploitants agricoles dans le monde. » Rory Buckworth, cofondateur

Grâce à sa technologie innovante, le premier site de Bio-Logical sera la plus grande installation de production de biochar en Afrique. Il transformera plus de 30 000 tonnes de déchets agricoles par an en biochar, ce qui permettra de retenir 25 000 tonnes de CO2. Ce processus permettra de générer des crédits carbone, dont les revenus seront utilisés pour subventionner son engrais de renforcement de la résilience destiné aux petits exploitants agricoles, afin d'augmenter les rendements et de réduire les coûts de l'engrais.

« Nous pensons que les crédits carbone ne devraient pas se contenter d'éliminer le carbone de l'atmosphère, mais qu'ils devraient plutôt être utilisés pour renforcer la résilience des communautés vulnérables au climat. » Philip Hunter, cofondateur

Le cycle de financement est mené par le groupe Steyn, aux côtés d'investisseurs providentiels comme Rob Konterman, Luke Calcott-Stevens et Jochem Wieringa. Il servira à développer le premier site de Bio-Logical au Kenya, ce qui ouvrira la voie à son expansion dans toute la région et permettra à l'entreprise de soutenir un million de petits exploitants et de neutraliser un million de tonnes de CO2 par an d'ici 2030.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site : https://www.bio-logical.green/