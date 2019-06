biO2 anuncia o projeto de recuperação da biodiversidade brasileira que integra o compromisso da marca com mudanças positivas no mundo

SÃO PAULO, 25 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Há 20 anos a biO2 busca um caminho para ser referência em sustentabilidade oferecendo alimentos naturais, orgânicos, veganos, sem glúten, sem lactose e sem nenhum aditivo artificial, aproveitando e valorizando os superalimentos brasileiros.

"Na natureza encontramos nossas respostas. Ela é nosso templo e fonte, onde geramos força para continuar nosso trabalho." diz Leandro Farkuh, CEO e founder biO2.

E para celebrar essa trajetória, em 2019, a biO2 em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, realizará o plantio de 15.000 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, regenerando uma área devastada pela agropecuária. Dentro da área da Floresta biO2, também serão construídos sistemas de agrofloresta e um programa educacional que irá convergir pesquisas de ciências ambientais, reforçando os conceitos de sustentabilidade da marca. Este será o reflorestamento com a maior biodiversidade de flora na Serra da Mantiqueira já realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica.

A Floresta biO2 será um case da marca que busca alternativas sustentáveis para a utilização do solo. "A floresta será na Serra da Mantiqueira, berço de água que abastece as cidades do sudeste do Brasil. O objetivo é recuperar a floresta nativa do bioma Mata Atlântica, responsável por ajudar na manutenção da biodiversidade, purificação do ar, proteção do solo e regulação do clima em uma área estratégica que garanta o abastecimento de água no futuro. Queremos provar que o desenvolvimento sustentável existe e que é possível manter as nossas florestas em pé." diz Maysa Santoro, bióloga biO2.

"Hoje não entendemos o por que tudo foi devastado, mesmo as árvores centenárias não foram poupadas, poderiam servir pelo menos de sombra para o gado". diz Leandro Farkuh.

Hoje existem diversas áreas improdutivas que podem e devem ser reflorestadas. Compartilhar valores como esse é a meta da biO2, que pretende expandir a floresta por todo Brasil junto com um network da marca que envolve empresas, artistas, engenheiros, biólogos, publicitários, fotógrafos, ambientalistas, empresários e pessoas que pensam da mesma forma.

Dando continuidade ao compromisso da empresa com a preservação e seu legado, a marca criou a biO2 Expedition, que busca respostas e traz reflexões para melhorarmos nosso estilo de vida e interação com a natureza. Em 2019, a biO2 Expedition está produzindo uma websérie, com 6 episódios que serão exibidos no canal da biO2, no YouTube. O quarto episódio que estreia em julho contará a história e o objetivo da construção da Floresta biO2. No quinto episódio, com lançamento previsto para outubro, a biO2 convidará o público para conhecer e reflorestar o Brasil.

Ainda incentivando o reflorestamento, a marca promoverá o lançamento da Corrida pela Natureza, um evento que será realizado em 2020, com o objetivo de conscientizar os participantes a respeito do desmatamento, convidando o público em geral a fazer a compensação da sua pegada ecológica, onde 100% do valor das inscrições será revertido no plantio de árvores.

Como plantar árvores com a biO2

Se você é igual a nós e sente precisa devolver pelo menos um pouco da enorme contribuição que a natureza nos traz, acesse o site: www.bio2organic.com.br/floresta.

Em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica ao clicar em quantas mudas você quer contribuir, árvores serão plantadas na Floresta biO2, ajudando o reflorestamento da Mata Atlântica. Agora que já conheceu o objetivo de reflorestar, a biO2 tem uma motivação a mais para garantir que todos os produtos em linha levem essa causa. Acompanhe o processo de reflorestamento e outras ações da marca em: www.bio2organic.com.br.

Sobre a Fundação SOS Mata Atlântica

A Fundação SOS Mata Atlântica tem como missão inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica. Atualmente é a maior ONG em atividade no mundo é responsável por conservar e restaurar o bioma. Só restam 12,4% da Mata Atlântica original. Além da valorização dos parques e florestas e da proteção do mar, a organização também luta pra mostrar que a Mata Atlântica não é aquele "lugar distante" que muita gente acredita ser. Boa parte do bioma está ao lado das grande metrópoles, em 17 estados brasileiros e abastece as cidades com água e qualidade de vida.

Relacionamento com a imprensa

Priscila Pereira - Comunicação biO2

comunicação@bio2organic.com.br

+55 (11) 9 315-9412

FONTE biO2

Related Links

http://www.bio2organic.com.br



SOURCE biO2