biO2 lança lanchonete 100% vegana

O projeto do Snack Bar se diferencia das demais lojas de conveniência e dos fast-food . Todos os materiais, tanto da construção da loja quanto das embalagens dos produtos, passam pela avaliação de uma bióloga, que trabalha com o objetivo de reduzir o uso de plásticos de fonte não renovável e com descartáveis ecológicos e menos prejudiciais ao meio ambiente.

Além disso, o Snack Bar conta com uma novidade: uma linha de lanches e bowls desenvolvidos pela nutricionista Alessandra Luglio e pela chef Nati Luglio, a fim de preencher uma necessidade de servir refeições verdadeiramente saudáveis, seguindo o conceito plant-based para veganos e também para pessoas que querem provar uma forma de alimentação alternativa livre de ingredientes de origem animal.

O Snack Bar nasceu em eventos esportivos, atendendo aos atletas com pré e pós-treinos durante as provas. Isso evoluiu e foi a primeira marca a ser convidada pelo Grupo Pão de Açúcar a ter uma Store in Store e depois o projeto invadiu as lojas Centauro, criando o Centauro Lab nas principais lojas da rede.

Sempre antenada com os movimentos globais de consumo, a biO2 percebeu a oportunidade de expandir esse conceito em shoppings, aeroportos e centros comerciais, justamente em um momento onde as pessoas estão buscando marcas que se identificam. "Hoje temos um portfólio com mais de 100 itens, todos com o mesmo conceito, que quando agrupados ganham força e geram uma conexão com os consumidores" – diz Leandro Farkuh, CEO da biO2.

Os quiosques biO2 Snack Bar serão verdadeiras células espalhadas em diversos pontos estratégicos, com o propósito de divulgar os conceitos da marca, levando ao consumidor algo muito além da nutrição. Neles serão difundidos o consumo consciente, o minimalismo, a conexão com a natureza, esporte outdoor e o estilo de vida #getoutside. Além de questões ambientais, onde haverá um trabalho muito forte de educação ambiental, permitindo que os consumidores atuem de forma positiva para o meio ambiente, comprando mudas de árvores nativas para ajudar no reflorestamento da Mata Atlântica na Floresta biO2 – o maior projeto da marca.

Há 20 anos a biO2 busca um caminho para ser uma boa referência em sustentabilidade, oferecendo alimentos naturais, orgânicos, veganos, sem glúten, sem lactose e sem nenhum aditivo artificial. Atualmente a marca conta com mais de 100 produtos em seu portfólio, uma variedade dividida em 16 linhas, desde snacks, itens para café da manhã, sucos à suplementação esportiva de alta performance.

Em 2017 a biO2 abriu sua primeira sede nos EUA, a biO2 America, em San Diego/Califórnia, que segue a mesma política da matriz no Brasil com um portfólio de produtos focado nas necessidades do mercado americano.

Preços:

Sanduíches e bowls: R$ 28,00

Shake 300 ml R$ 14,00

Barras de proteína: R$ 7,90

Aceita cartões.

