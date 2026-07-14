BioAge Labs, partenaire de HitGen, a administré la première dose à un participant dans le cadre de l'essai de phase 2 du BGE-102, un nouvel inhibiteur oral de NLRP3 destiné à réduire les risques cardiovasculaires

CHENGDU, Chine, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La société HitGen Inc., cotée à la Bourse de Shanghai (« HitGen », SSE : 688222.SH), félicite son partenaire BioAge Labs, Inc. (« BioAge », NASDAQ : BIOA), une société biopharmaceutique au stade clinique qui met au point des produits thérapeutiques candidats destinés au traitement des maladies cardiométaboliques en ciblant les mécanismes biologiques du vieillissement humain, pour avoir administré la première dose à un participant dans le cadre de l'essai QUELL-CV, une étude clinique de phase 2 de validation de concept portant sur le BGE-102, un puissant inhibiteur de NLRP3 à petites molécules, à structure innovante, administrable par voie orale et capable de traverser la barrière hémato-encéphalique.

Le BGE-102 a été fabriqué à partir d'un composé prometteur identifié grâce à la plateforme technologique DEL (bibliothèque codée par ADN) de HitGen, la principale du secteur. Ce médicament est en cours de développement sous la forme d'un traitement oral à prise unique quotidienne, dont l'indication majeure est la réduction du risque cardiovasculaire. Les résultats de la phase 1 communiqués par BioAge ont permis de positionner potentiellement le BGE-102 comme un inhibiteur de NLRP3 de référence, qui entraîne des réductions significatives du taux de hsCRP grâce à une dose orale unique quotidienne bien tolérée. L'étude QUELL-CV est un essai de phase 2 de validation de concept, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo et portant sur la détermination de la posologie, qui évalue le BGE-102 chez des participants présentant un risque cardiovasculaire élevé ; cet essai a pour objectif de déterminer la posologie optimale en vue de la phase 3 et de définir la voie à suivre pour le BGE-102 dans le traitement des maladies cardiovasculaires. Les premiers résultats sont attendus pour le second semestre de 2026.

« Nous sommes très heureux de voir le BGE-102 franchir cette étape importante qu'est la phase 2 », déclare Jin Li, président du conseil d'administration et directeur général de HitGen Inc. « Cette réussite souligne non seulement la capacité de notre plateforme DEL à générer de nouveaux composés têtes de série à petites molécules pour des cibles complexes, mais elle met également en évidence la force de notre modèle de collaboration avec BioAge. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat et de voir ce candidat prometteur continuer à progresser. »

« Le passage à la phase 2 marque une étape cruciale pour le BGE-102 et pour notre collaboration avec HitGen », commente Kristen Fortney, directrice générale et cofondatrice de BioAge. « La plateforme DEL de HitGen nous a permis d'identifier des inhibiteurs prometteurs de NLRP3, dotés d'une structure inédite. Notre équipe de chimie thérapeutique a su faire évoluer ces composés prometteurs pour produire le BGE-102, une molécule administrée par voie orale et capable de traverser la barrière hémato-encéphalique, qui se lie à un nouveau site de liaison de NLRP3 et qui a entraîné des réductions significatives du taux de hsCRP lors de notre essai de phase 1. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec HitGen afin de trouver de nouvelles pistes d'action contre d'autres cibles de notre portefeuille de projets. »

HitGen a mis au point un moteur de découverte unique en son genre qui fournit des molécules thérapeutiques et des molécules-outils innovantes à l'industrie pharmaceutique mondiale. À la fin de l'année 2025, l'entreprise comptait plus de 600 clients à travers le monde et avait contribué à des milliers de leurs projets de développement de médicaments innovants.

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