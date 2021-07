BioAgilytix accueille Amanda L. Hays, Ph. D., dans l'équipe en tant qu'agent scientifique

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe scientifique de classe mondiale de BioAgilytix", a déclaré le Dr Hays. "BioAgilytix jouit déjà d'une excellente réputation dans le domaine, et je me réjouis de continuer à soutenir les clients dans leurs efforts pour mettre sur le marché des médicaments qui sauvent des vies."

Le Dr Hays possède plus d'une décennie d'expérience en laboratoire dans de multiples domaines, notamment la pharmacologie, le métabolisme des médicaments, les immunoessais, l'immunogénicité, les biomarqueurs et la cytométrie de flux. Elle possède une expertise particulière dans l'accompagnement des clients depuis les essais précliniques jusqu'aux essais cliniques de phase III et aux études post-commercialisation. Avant de rejoindre BioAgilytix, elle a occupé le poste de directrice des sciences bioanalytiques chez PRA Health Sciences, où elle a assuré la direction scientifique mondiale et l'orientation technique du laboratoire bioanalytique des grandes molécules de PRA. Le Dr Hays est la vice-présidente de la communauté des biomarqueurs et de la médecine de précision de l'AAPS et a occupé plusieurs postes de direction bénévoles au sein de l'AAPS au cours des dernières années. Elle a obtenu son doctorat en pharmacologie au centre médical de l'université du Kansas à Kansas City, KS.

"Nous nous réjouissons d'avoir Amanda dans notre équipe. Sa grande expertise dans le domaine de la bioanalyse des grosses molécules, son expérience antérieure dans le domaine des ORC et sa présence dans l'industrie seront d'une grande valeur pour nos clients, car nous nous efforçons de les aider à mettre les thérapeutiques à la portée des patients", a déclaré le Dr Jim McNally, conseiller scientifique en chef de BioAgilytix.

À propos de BioAgilytix

BioAgilytix est un laboratoire d'essais bioanalytiques de premier plan, spécialisé dans la bioanalyse des grandes molécules. Avec des laboratoires situés dans la région du Research Triangle en Caroline du Nord, dans la région de Cambridge au Massachusetts et à Hambourg en Allemagne, BioAgilytix fournit des services de pharmacocinétique, d'immunogénicité, de biomarqueurs et d'essais cellulaires pour soutenir le développement et les essais de libération de produits biologiques dans un certain nombre d'industries et d'états pathologiques.

BioAgilytix propose le développement d'essais, la validation et l'analyse d'échantillons selon des méthodes non BPL, BPL et BPC, ainsi que des essais de contrôle de qualité BPF (c'est-à-dire des essais de libération de produits, des essais de stabilité, etc.). BioAgilytix propose également des services de tests diagnostiques dans son laboratoire de Boston, certifié CLIA et accrédité CAP.

L'équipe de BioAgilytix, composée de scientifiques et de professionnels de l'assurance qualité très expérimentés, garantit une science de haute qualité, l'intégrité des données et la conformité réglementaire à travers toutes les phases du développement clinique. BioAgilytix est le partenaire de confiance de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan. Pour plus d'informations, visitez le site www.bioagilytix.com.

