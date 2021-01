BioAgilytix accueille Marc Westermann en tant que vice-président du développement commercial Europe au sein de son équipe de direction commerciale

Avant sa nomination chez BioAgilytix, Westermann a occupé le poste de directeur des ventes mondiales chez Wörwag Pharma. Il a également occupé le poste de directeur exécutif régional des ventes et du marketing pour l'Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient, la Turquie et l'Afrique (META) au sein de la division Novartis/Sandoz, basée à Singapour, Dubaï et Munich.

L'expérience de Westermann dans divers domaines de l'industrie pharmaceutique comprend des postes de direction chez Mepha International (Ratiopharm/Teva), Murex Diagnostics (Abbott), BASF Pharma/Knoll AG (Abbott) et Madaus AG (Mylan), où il a occupé plusieurs postes commerciaux internationaux de haut niveau à Singapour, à Dubaï et au Moyen-Orient, en Amérique, au Canada, en Grande-Bretagne, en Suisse, ainsi qu'en Europe occidentale et centrale. Il a obtenu son master à l'université de Loughborough, en Grande-Bretagne, en plus d'un diplôme de troisième cycle (Diploma Economist, MBA) de l'université de Lüneburg, en Allemagne.

« Nous sommes très heureux que Marc rejoigne l'équipe de BioAgilytix et nous pensons que les contributions qu'il apportera ne pourraient pas arriver à un meilleur moment. La croissance de BioAgilytix au cours des dernières années a été exceptionnelle. Nous pensons que l'ajout des connaissances professionnelles, de l'expérience commerciale et des antécédents de leadership de Marc en Europe sera un atout majeur pour notre équipe. La recherche a été longue, et son arrivée dans notre équipe est très attendue », a déclaré Dominic Marasco, directeur commercial.

BioAgilytix est un laboratoire d'essais bioanalytiques de premier plan, spécialisé dans la bioanalyse des grandes molécules. Avec des laboratoires situés dans la région du Research Triangle en Caroline du Nord, dans la région de Cambridge au Massachusetts et à Hambourg en Allemagne, BioAgilytix fournit des services de pharmacocinétique, d'immunogénicité, de biomarqueurs et d'essais cellulaires pour soutenir le développement et les essais de libération de produits biologiques dans un certain nombre d'industries et d'états pathologiques. BioAgilytix propose le développement d'essais, la validation et l'analyse d'échantillons selon des méthodes non BPL, BPL et BPC, ainsi que des essais de contrôle de qualité BPF (c'est-à-dire des essais de libération de produits, des essais de stabilité, etc.). BioAgilytix propose également des services de tests diagnostiques dans son laboratoire de Boston, certifié CLIA et accrédité CAP.

L'équipe de BioAgilytix, composée de scientifiques et de professionnels de l'assurance qualité très expérimentés, garantit une science de haute qualité, l'intégrité des données et la conformité réglementaire à travers toutes les phases du développement clinique. BioAgilytix est le partenaire de confiance de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan. Pour plus d'informations, visitez le site www.bioagilytix.com.

