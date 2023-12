Biobalance atua na área dos suplementos alimentares essenciais

Com sede na cidade de Porto Feliz, no interior do estado de São Paulo, empresa traz ao mercado nacional produtos que promovem a saúde e o bem-estar

SÃO PAULO, 14 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com sede na cidade de Porto Feliz, no interior do estado de São Paulo, a Biobalance traz ao mercado nacional produtos que promovem a saúde e o bem-estar, com a finalidade de estimular as defesas naturais e o equilíbrio fisiológico do corpo humano, associados a uma dieta cujos ingredientes tenham em sua composição essa mesma finalidade. Reconhecida no mercado pela qualidade de seus produtos, a empresa atua em um importante ramo da saúde, o dos suplementos alimentares essenciais.

Os nutrientes essenciais desempenham um papel crucial na manutenção da saúde e do bem-estar geral. Eles são vitais para o funcionamento adequado de vários sistemas corporais, incluindo o sistema imunológico, o sistema nervoso e o sistema cardiovascular. Além disso, os nutrientes essenciais ajudam a promover a saúde da pele, auxiliam na digestão e contribuem para a saúde óssea.

No entanto, há casos em que o corpo não consegue produzir ou aproveitar alguns desses nutrientes em quantidades suficientes provenientes da dieta, tornando necessário obtê-los através de suplementos alimentares, de acordo com a prescrição do médico ou nutricionista.

Segurança e rigor

Contando com o apoio de cientistas e pesquisadores, a Biobalance é focada em trazer ao público suplementos com benefícios e qualidade comprovados, com a recomendação de que sejam combinados a uma alimentação saudável e acompanhamento médico preventivo.

"Alguns fatores neste processo são fundamentais: segurança, rigor científico e tecnológico. Temos ajudado a estabelecer padrões de confiabilidade e inovação no setor na medida em que nossas linhas são desenvolvidas criteriosamente, buscando sempre agregar produtos de alto teor, pureza e com meios de liberação que permitam ao usuário obter o maior benefício e adesão a suplementação. Temos um cuidado excepcional ao longo de todo o trajeto, até a chegada às farmácias de todo o Brasil e o pós-venda", declara Fabrício S. Romano, Farmacêutico Responsável Técnico da Biobalance.

Saúde e inovação

O equilíbrio da natureza, ciência e tecnologia é a inspiração que move a empresa, que tem em seu portfólio os produtos Clarity®, Curcuflex-Bio®, Hialugen®, ImunoTABS®, Icosacor® (EPA), OmegaPURE® (EPA/ DHA) e OmegaPURE®DHA. Mais informações podem ser encontradas em https://biobalance-nutraceuticals.com/.

Sobre a Biobalance – As linhas Biobalance visam promover saúde e bem-estar, através de produtos inovadores, naturais e de alta qualidade, com ingredientes que tenham por finalidade estimular as defesas naturais e o equilíbrio fisiológico do corpo humano. Suas linhas são encontradas nas farmácias e lojas de suplementos de todo o Brasil. Mais informações são encontradas no site e Instagram. SAC: [email protected] ou 0800-771-8438.

