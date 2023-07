Biobalance lança novidades em nutracêuticos no 18º Congresso Consulfarma

Clarity® contém ingredientes essenciais para a manutenção das funções cognitivas e Resvitè®, para a saúde da mulher. Ambos estão sendo apresentados em evento voltado ao mercado magistral, de 6 a 8 de julho, em São Paulo

SÃO PAULO, 7 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Dados do Panorama Setorial Anfarmag 2022 indicam que existem 8.391 farmácias de manipulação no Brasil, e que o faturamento do setor, também chamado de magistral, foi de R$ 9,58 bilhões em 2021. Com linhas que são encontradas nas farmácias de manipulação brasileiras, a Biobalance lança, no 18º Congresso Consulfarma, dois nutracêuticos que demandaram extensas pesquisas científicas e que chegarão às gôndolas destas farmácias. São eles: Clarity® e Resvitè®. O evento acontece de 06 a 08 de julho, no Anhembi, em São Paulo (SP).

Clarity® contém os ingredientes Fosfatidilserina (150 mg) e DHA (450 mg), com sistema Dual release (liberação em duas etapas). Pesquisas científicas com estes ingredientes demonstram redução dos efeitos do estresse e melhora das funções cognitivas, contribuindo para melhora do raciocínio e memória. Eles atuam na proteção dos neurônios contra agentes neurotóxicos, e com isso há maior proteção das membranas neuronais (bainha de mielina), no combate ao progresso do Alzheimer e Parkinson e na proteção contra os danos do estresse físico e mental.

Clarity® assegura uma rápida liberação da Fosfatidilserina na etapa 1, no estômago, enquanto garante que a fração do DHA puro em cápsula gastrorresistente seja liberado apenas na etapa 2, no duodeno, pela ação das pancreases, sem que haja qualquer desconforto gástrico e evitando a hidrólise do DHA pelo suco gástrico. Em relação à purificação e controles, o DHA presente na formulação passa por um rigoroso processo de purificação e controle que garante a isenção de outras gorduras saturadas, poli-insaturadas ômega-6, colesterol e contaminantes como metais pesados, dioxinas e PCBs. Desta forma, a fração de DHA no produto apresenta concentração superior a 90%.

Já Resvitè® contém os ingredientes Trans-resveratrol (165mg) e Triptofano (336mg). Estudos clínicos com estes ingredientes demostram auxílio aos sintomas da SOP (Síndrome do Ovário Policístico), melhora da qualidade do sono, auxílio em casos de endometriose, redução dos sintomas da menopausa, menor ganho de peso e quadros inflamatórios associados à obesidade pós-menopausa, melhora na função cerebrovascular e cognitiva em mulheres na pós-menopausa, melhora do humor e auxílio na redução da ansiedade, e ainda atuação no controle do apetite induzido por estresse. O trans-resveratrol presente em sua formulação possui qualidade Veri-te®, uma matéria prima livre de HPAs, que apresenta o maior e mais longo estudo clínico (RESHAW) publicado.

Foco no setor magistral

As atividades da Biobalance são dedicadas ao mercado magistral, com o qual a empresa mantém uma relação de confiança, parceria e proximidade. Com fortes parcerias nacionais e internacionais desde sua fundação, a Biobalance atua junto ao mercado magistral nacional com linhas que envolvem ingredientes de alta qualidade, que estimulam o equilíbrio fisiológico do corpo humano através do suporte ao sistema imunológico. Pesquisa, tecnologia e incorporação de produtos que ofereçam benefícios concretos à saúde são os pilares da empresa.

As novas linhas da Biobalance lançadas no 18o Congresso Consulfarma chegarão às principais redes e farmácias magistrais de todo o Brasil no segundo semestre de 2023. Mais informações podem ser acessadas em: https://www.biobalance-nutraceuticals.com/

Biobalance no 18o Congresso Consulfarma

Data: 6, 7 e 8 de julho de 2023

Local: Anhembi - São Paulo (SP)

Endereço: Rua Olavo Fontoura, 1209

Mais informações: https://www.congresso.consulfarma.com/evento

Sobre a Biobalance Natural Immune Support – As linhas Biobalance visam promover saúde e bem-estar, através de produtos inovadores, naturais e de alta qualidade, com ingredientes que tenham por finalidade estimular as defesas naturais e o equilíbrio fisiológico do corpo humano. Suas linhas são encontradas nas redes de farmácias magistrais de todo o Brasil. Mais informações são encontradas no site e Instagram. SAC: [email protected] ou 0800-771-8438.

