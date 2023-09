Bioclin lança campanha "Juntos contra a hanseníase" em parceria com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN)

BELO HORIZONTE, Brasil, 22 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Bioclin, empresa líder em soluções diagnósticas, lançou a campanha "Conhecer e superar barreiras: juntos contra a hanseníase". Em parceria com o MORHAN ⎼ Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, principal movimento social ligado à hanseníase no Brasil, o objetivo da campanha é promover a conscientização e sensibilização acerca da Hanseníase ao combater a desinformação, a falta de diagnósticos e o preconceito relacionados à essa doença ainda presente em milhões de pessoas em todo o mundo.

Apoiador oficial da campanha, o MORHAN é uma entidade sem fins lucrativos que atua desde 1981 na luta pela garantia e respeito aos Direitos Humanos das pessoas atingidas pela Hanseníase e seus familiares, tendo no voluntariado sua maior força de resistência. Suas atividades são focadas na eliminação da Hanseníase e na construção de políticas públicas efetivas para a população. A missão do movimento é possibilitar que a hanseníase seja compreendida na sociedade como uma doença normal, com tratamento e cura, eliminando assim o estigma em torno da doença.

A Hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae que afeta principalmente a pele, os nervos periféricos, as vias respiratórias e os olhos. Se não diagnosticada e tratada precocemente, pode levar a complicações sérias. Mas um dos principais obstáculos no combate à Hanseníase é, justamente, a falta de diagnóstico precoce pois, muitos casos ainda são confundidos com outras enfermidades, retardando a intervenção adequada.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o 2º país com maior incidência de hanseníase no mundo, ficando atrás apenas da Índia. Dados preliminares do Ministério da Saúde apontam que, em 2022, mais de 17 mil novos casos de hanseníase foram diagnosticados no país.

Por se tratar de uma campanha com caráter educacional, informativo e de quebra de preconceito, além do MORHAN, a Bioclin se reuniu com mais algumas entidades e profissionais especialistas, entre eles: a Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH), a Alliance Against Leprosy, a Professora Alice Marques e o Dr. Fred Bernardes. As conversas foram a fim de compartilhar conhecimentos e traçar os principais pontos de atenção que deveriam, de alguma forma, fazer parte da campanha e de suas ações.

A SBH é uma organização médica sem fins lucrativos filiada à Associação Médica Brasileira. Fundada em novembro de 1948, ela é realizadora do Congresso Brasileiro de Hansenologia (a cada três anos) e Simpósio Brasileiro de Hansenologia (realizado nos anos intermediários). Já a Alliance Against Leprosy é uma associação civil, sem fins lucrativos, voltada exclusivamente à hanseníase, que abrange apoio científico, educacional e filantrópico.

A Professora Alice Marques atualmente desenvolve dois projetos de pesquisa sobre hanseníase, intitulados "RASTHANS: Rastreamento de hanseníase em crianças menores de 15 anos nas instituições de ensino públicas e privadas no Município de Imperatriz - MA" e "Biomarcadores de Hanseníase no Maranhão: abordagem clínica, biológica e educativa". Em 2022, participou do II Congresso Nacional de Residências em Saúde sobre Fatores de Risco Associados à Hanseníase em Área Hiperendêmica da Amazônia do Maranhão.

O Dr. Fred Bernardes, por sua vez, é dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), hansenologista pela SBH, doutor em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo ⎼ FMRP / USP, além de assinar a autoria de mais de 100 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais.

Como parte da campanha, a Bioclin disponibiliza o e-book gratuito "Hanseníase - uma visão holística com foco no diagnóstico", com informações valiosas sobre suas manifestações clínicas e a importância do diagnóstico precoce. E ainda segue criando materiais que ajudem os profissionais de saúde a entenderem melhor sobre a doença, além de mostrar a face mais humana do problema, trazendo histórias daqueles que já tiveram a hanseníase e hoje lutam pelo fim do preconceito.

Além disso, a Bioclin busca constantemente desenvolver tecnologias avançadas para atender às necessidades dos profissionais da saúde e dos pacientes. Comprometida em fornecer produtos e serviços inovadores para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, a Bioclin apresenta o MLFlow Hanseníase, o primeiro teste rápido para Hanseníase no mundo. O kit está disponível para planos de saúde e também no SUS para pessoas que tenham tido contato com pacientes reconhecidamente positivos.

O ML Flow Hanseníase oferece resultados disponíveis em minutos, facilitando a tomada de decisão clínica e eliminando a necessidade de exames laboratoriais complexos e dispendiosos, contribuindo para o controle da doença na comunidade e reduzindo o número de casos. Com tecnologia de ponta, esse teste permite que médicos e profissionais da saúde identifiquem a Hanseníase em estágios iniciais, possibilitando um tratamento mais eficaz e evitando complicações a longo prazo.

"Com o kit Bioclin Fast ML Flow Hanseníase, nos juntamos à uma rede de profissionais comprometidos com a erradicação da doença e apoio aos pacientes. Mas apesar de ser uma valiosa ferramenta para o diagnóstico, entendemos que nosso papel vai além de produzir e disponibilizar o teste. Devemos alcançar patamares de conscientização e quebra de estigmas ainda existentes. Nossa missão é construir um mundo onde a desinformação e o preconceito sejam superados por meio do conhecimento e da empatia", afirma Victor Arndt, CEO da Bioclin.

A campanha "Juntos contra a Hanseníase" reforça o compromisso da Bioclin em oferecer soluções precisas e acessíveis para o diagnóstico precoce e tratamento eficaz de doenças infecciosas. A empresa convida toda a comunidade profissional da saúde a unir-se na missão de combater a Hanseníase e promover uma abordagem empática e humanizada no cuidado aos pacientes.

Com mais de 300 produtos em seu portfólio, atualmente a Bioclin é uma das maiores empresas do segmento de kits de diagnóstico in vitro em toda América Latina. A companhia é formada por especialistas altamente qualificados, incluindo mestres e doutores. Além de manter parcerias com instituições de pesquisas públicas e privadas em todo o país e no exterior, inclusive referências internacionais, como Awareness Technology Inc., Bioer Technology, Monobind Inc., Dynex Technologies e Mindray.

A campanha "Conhecer e superar barreiras: juntos contra a hanseníase" fica no ar até dia 31 de dezembro de 2023 e, dada a relevância do assunto para a sociedade, foi eleita para ser a primeira campanha nacional da Bioclin, que está com planos de novas campanhas e ações para construção de uma marca forte, sempre voltada ao cuidado com a saúde, valorização e preservação da vida.

Acompanhe a Bioclin no site www.bioclin.com.br ou nas redes sociais @bioclinglobal

Saiba mais sobre o MORHAN e suas ações no site www.morhan.org.br ou nas redes sociais @morhannacional

Para mais informações sobre a campanha e o MLFlow Hanseníase, visite a página "Juntos contra a Hanseníase"

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2218136/Fast_ML_Flow_bioclin.jpg

FONTE Bioclin

SOURCE Bioclin