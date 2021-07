BioCopy AG et Immatics entament une collaboration pour caractériser les interactions récepteur de cellules T - peptide-HLA

BASEL, Suisse et TÜBINGEN, Allemagne, 7 juillet 2021 /PRNewswire/ -- BioCopy AG annonce une collaboration avec Immatics N.V. (NASDAQ: IMTX) « Immatics » dans le domaine de la caractérisation des récepteurs des cellules T (TCR). Les récepteurs des cellules T et leurs interactions avec les complexes peptide-HLA (antigène leucocytaire humain) jouent un rôle crucial dans le système immunitaire, notamment dans la reconnaissance des tumeurs.

Le cancer est l'une des causes les plus fréquentes de décès et donc l'un des plus grands défis de la médecine moderne. Par conséquent, il est crucial de développer des thérapies avancées. C'est pourquoi BioCopy a mis au point une technologie innovante qui permet un criblage à haut débit des récepteurs des cellules T pour la fixation à une grande variété de complexes peptide-HLA. Grâce à cette technologie, BioCopy contribue au criblage des nouvelles thérapies cellulaires anticancéreuses basées sur le TCR.

L'extension de la plate-forme de criblage très innovante de BioCopy pour donner un aperçu des réponses des lymphocytes T en plus des réponses des lymphocytes B est une étape importante pour BioCopy. Au cours des derniers mois, BioCopy a travaillé à la mise au point de ce dépistage unique au monde, et une demande de brevet a déjà été déposée pour cette technologie. L'objectif de cette collaboration est de permettre la caractérisation de plus de 5 000 interactions TCR-peptide-HLA différentes simultanément. Cette approche à très haut débit pourrait accélérer de manière significative le développement de thérapies anticancéreuses basées sur les cellules T en facilitant les criblages de sécurité précliniques.

Rainer Böhm, membre du conseil d'administration de BioCopy, commente : « Avec sa technologie nouvellement brevetée pour les thérapies à base de cellules T, BioCopy complète sa plate-forme innovante de criblage des interactions moléculaires et est l'une des rares entreprises au monde à soutenir le développement de thérapies ciblées par les deux voies de la réponse immunitaire (réponse des cellules B et T). Grâce à sa plate-forme technologique innovante, BioCopy s'adresse à deux marchés en plein essor qui représentent un milliard de dollars : les maladies infectieuses et l'oncologie. »

Immatics associe la découverte de véritables cibles pour les immunothérapies contre le cancer au développement de récepteurs de lymphocytes T adaptés, dans le but de permettre une réponse cellulaire T robuste et spécifique contre ces cibles. La technologie BioCopy sera mise en œuvre dans le cadre de la plate-forme XCEPTOR® d'Immatics, qui fournit des TCR hautement spécifiques pour le développement de thérapies cellulaires adoptives et de TCR bispécifiques.

« S'assurer que nos TCR ne réagissent pas de manière croisée avec d'autres tissus que le cancer ciblé est très important pour le développement de nos immunothérapies basées sur les TCR », déclare Dominik Maurer, vice-président et responsable mondial de l'immunologie chez Immatics. « La plate-forme de criblage et l'expertise de BioCopy ont produit des résultats préliminaires prometteurs. Nous sommes impatients de combiner leur plate-forme de criblage avec notre plate-forme XCEPTOR® pour faire progresser nos produits candidats précliniques et offrir la puissance des cellules T aux patients atteints de cancer. »

À propos de BioCopy :

BioCopy AG est une jeune entreprise de biotechnologie dont le siège est situé à Bâle (Suisse) et qui dispose d'un centre de recherche à Emmendingen (Allemagne). Le portefeuille de technologies brevetées de BioCopy permet une mesure unique, sans marquage, des interactions moléculaires, appliquée aux diagnostics, aux vaccins et au criblage des pistes et des résultats. Cette technologie a été étendue au criblage HLA et TCR.

L'équipe primée de BioCopy, composée de plus de 20 experts dans le domaine de la biologie, de la physique, de l'ingénierie, de la technologie des microsystèmes et de l'économie, est complétée par des membres renommés du conseil d'administration. En particulier Rainer Boehm (ex-CEO intérimaire et chef des affaires commerciales et médicales de Novartis Pharma), le professeur Alexander von Gabain (cofondateur d'Intercell AG, aujourd'hui Valneva SE) et Pascal Brenneisen (ex-CEO de Novartis Suisse).

Contact international :

Manfred Claassens, Presse BioCopy : +49 162 264 44 61; [email protected]

Contact Suisse :

Barbara Ryter, Presse BioCopy : +41 43 501 33 06; [email protected]

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1558072/BioCopy_Logo.jpg

SOURCE BioCopy