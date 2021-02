Biocytogen annonce l'acquisition d'un troisième système optofluidique Beacon en appui à sa plate-forme de découverte d'anticorps en pleine expansion

BOSTON, 25 février 2021 /PRNewswire/ -- Biocytogen , une entreprise consacrée à l'accélération de la découverte d'anticorps thérapeutiques, a annoncé l'acquisition d'un troisième système optofluidique Beacon. Le nouvel instrument, mis au point par Berkeley Lights, appuiera l'expansion de la plate-forme de services de découverte d'anticorps de Biocytogen dans la région de Boston et favorisera les efforts de collaboration à travers le monde.

S'appuyant sur les succès de sa plate-forme d'édition génomique, Biocytogen a récemment mis au point des souris productrices d'immunoglobulines humanisées qui possèdent le répertoire complet des régions variables d'anticorps ( RenMab™ ), ainsi qu'une souche commune des chaînes légères, RenLite™. La génération d'anticorps entièrement humains dans ces modèles réduit au minimum le temps nécessaire au développement d'anticorps thérapeutiques à haute affinité possédant des propriétés pharmacocinétiques favorables. L'utilisation intégrative de la technologie de séparation optique de pointe de Berkeley Lights par Biocytogen permet d'accélérer le processus, en raison du criblage rapide de milliers de cellules B uniques pour la génération aléatoire d'anticorps. La combinaison de ces technologies permet la génération et la découverte d'anticorps entièrement humains en quelques semaines.

À propos de Biocytogen

Biocytogen est une entreprise internationale de biotechnologie qui offre un portefeuille complet de produits et de services précliniques visant à accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments. L'expertise de Biocytogen en édition génomique a mené à la création d'un catalogue complet de modèles de souris humanisées qui ont été utilisés pour la validation d'anticorps en cours de développement clinique par l'entremise de sa filiale, Eucure Biopharma. Biocytogen collabore avec différents partenaires mondiaux à la découverte d'anticorps thérapeutiques à l'aide de son modèle phare RenMab™. Pour en savoir plus, consultez le https://biocytogen.com/ et cliquez sur la section relative à nos services .

