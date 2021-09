Biocytogen annonce une collaboration avec Envigo pour distribuer le triple modèle murin B-NDG immunodéficient et humanisable

PÉKIN et BOSTON, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Biocytogen annonce une collaboration avec Envigo, une entreprise mondiale offrant la plus grande variété de modèles de recherche et de services connexes. Les deux sociétés se sont engagées à soutenir les recherches utilisant le triple modèle murin B-NDG immunodéficient. Envigo est le fournisseur exclusif de souris B-NDG aux États-Unis, en Europe et dans certaines régions de l'Asie et du Pacifique.

Le triple modèle murin B-NDG a été conçu et produit indépendamment par Biocytogen. Les souris B-NDG ont été créées en supprimant le gène IL2rg de souris NOD-scid présentant un phénotype d'immunodéficience sévère. En l'absence de cellules T matures, de cellules B ou de cellules NK fonctionnelles, et présentant des déficiences de signalisation des cytokines, ce modèle murin est hautement immunodéficient et capable de faciliter la transplantation de cellules immunitaires humaines. Le modèle est très utilisé dans la recherche et la découverte de médicaments dans de nombreux domaines, notamment l'oncologie, l'immuno-oncologie, les maladies infectieuses et la biologie des cellules souches.

Le Dr Adrian Hardy, président et PDG d'Envigo, a commenté : « Notre collaboration avec Biocytogen renforce davantage l'offre de modèles disponibles pour les clients d'Envigo. Le modèle B-NDG et les futurs modèles à suivre offrent une solide alternative aux modèles immunodéficients existants pour la recherche et le développement essentiels de thérapies qui sauvent des vies. »

Le Dr Yuelei Shen, président et PDG de Biocytogen, a déclaré : « Les deux sociétés se consacrent à fournir de bons modèles non cliniques pour la recherche fondamentale et le développement de médicaments. Nous estimons qu'une telle collaboration bénéficiant de modèles murins de haute qualité générés par Biocytogen et de centres de reproduction de pointe, ainsi que de programmes de surveillance de la santé d'Envigo peut répondre aux besoins dans ces domaines connexes. »

À propos de Biocytogen

Biocytogen est une société mondiale de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments grâce à des technologies innovantes. La société s'est engagée à devenir un chef de file mondial en matière de nouveaux médicaments et à apporter des avantages aux patients du monde entier. Basé sur les souris à anticorps entièrement humains RenMab™ et RenLite™ pour la production d'anticorps entièrement humains avec des réponses humorales efficaces, un répertoire d'anticorps très diversifié et une affinité supérieure, Biocytogen a intégré ses plates-formes dans la découverte d'anticorps unicellulaires, la modification génétique, la mise à disposition de modèle animal à grande échelle et la sélection pour former une nouvelle approche visant à rationaliser l'ensemble du processus de développement de médicaments. Biocytogen favorise activement le développement indépendant et coopératif de nouveaux médicaments. Pour en savoir plus, visitez le site www.biocytogen.com.

À propos d'Envigo

Envigo (Envigo RMS LLC) fournit la plus grande variété de modèles de recherche et de services connexes aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques, au gouvernement, aux universités et à d'autres entreprises des sciences de la vie. En tant que principale entreprise qui se consacre uniquement à fournir des modèles de recherche, des produits et services connexes, nous tenons à aider les chercheurs à réaliser le plein potentiel de leurs importants projets de R&D, tout en remplissant notre mission qui est de travailler ensemble pour construire un monde plus sûr dans un environnement plus sain. Pour en savoir plus, consultez le site www.envigo.com.

Contact : Jenna Frame, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358305/Biocytogen_Logo.jpg

Related Links

https://biocytogen.com/



SOURCE Biocytogen