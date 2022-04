Biocytogen conclut un accord avec CtM Bio pour le co-développement de stimulateurs de cellules T multi-spécifiques basés sur des anticorps imitant le RCT

PÉKIN et SHANGHAI, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (ci-après dénommée « Biocytogen ») a annoncé un accord de collaboration avec CtM Biotech (Shanghai) Co., Ltd (ci-après dénommée « CtM Bio ») pour développer conjointement des anticorps innovants contre les antigènes intracellulaires associés aux tumeurs. Dans le cadre de cet accord, Biocytogen sera responsable du criblage d'anticorps humains contre des cibles spécifiques en s'appuyant sur la plateforme de développement d'anticorps imitant le RCT développée par la société. CtM Bio utilisera sa plateforme exclusive de stimulation des cellules T pour co-développer des stimulateurs de cellules T ciblant les antigènes intracellulaires associés aux tumeurs.

La plateforme de développement d'anticorps imitant le RCT de Biocytogen, qui utilise une souche de souris RenMabTM entièrement humaine exprimant un gène d'antigène leucocytaire humain (HLA), est conçue pour faciliter la découverte d'anticorps contre des antigènes intracellulaires associés à des tumeurs. CtM Bio possède une vaste expérience dans la découverte de candidats-médicaments innovants pour le traitement de maladies potentiellement mortelles. La société a mis au point une plateforme propriétaire de mobilisation des cellules T aux propriétés différenciées qui devrait transformer les « tumeurs froides » en « tumeurs chaudes », ce qui pourrait permettre de surmonter les limites actuelles de l'immunothérapie.

Dans le cadre de cette collaboration, Biocytogen et CtM Bio vont promouvoir conjointement le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps qui pourraient accroître considérablement le potentiel de l'immunothérapie, contribuant ainsi à améliorer la vie des patients souffrant de cancer et d'autres maladies débilitantes.

À propos de la plateforme de développement d'anticorps imitant le RCT

La plateforme imitant le RCT (récepteur des cellules T) de Biocytogen utilise des souris à anticorps entièrement humains exprimant le gène HLA (souris HLA/RenMabTM) pour générer des anticorps contre des antigènes associés à des tumeurs intracellulaires lorsqu'elles sont immunisées avec des complexes CMH-antigène-peptide. Par la suite, la plateforme de dépistage des anticorps à haut débit de Biocytogen vise à identifier rapidement les anticorps imitant le RCT ayant une spécificité et une affinité plus élevées que les RCT endogènes dérivés des patients. Actuellement, les recherches d'anticorps pour de multiples cibles intracellulaires sont en cours de caractérisation in vitro et in vivo. Les séquences d'anticorps entièrement humains obtenues à partir de la plateforme d'anticorps imitant le RCT peuvent favoriser le développement de stimulateurs de cellules T, d'anticorps bi-spécifiques/multi-spécifiques et de thérapies CAR-T.

À propos de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. est une entreprise mondiale de biotechnologie qui mène la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. En utilisant ses plateformes exclusives RenMabTM et RenLiteTM pour le développement d'anticorps monoclonaux et bi-spécifiques entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de dépistage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa forte capacité de développement clinique pour rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen entreprend un projet à grande échelle visant à développer des anticorps pour plus de 1000 cibles potentielles, connu sous le nom de Projet Integrum, et a entamé des collaborations continues avec des dizaines de partenaires dans le monde entier afin de produire une variété d'anticorps premiers de classe et/ou meilleurs de leur catégorie. Biocytogen, dont le siège social se trouve à Pékin, possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston, États-Unis et Heidelberg, Allemagne.

À propos de CtM Bio

CtM Bio, une filiale de Lepu Biopharma, est une société de biotechnologie à vocation scientifique qui se consacre au développement de thérapies innovantes à base d'anticorps, susceptibles de répondre à des besoins médicaux non satisfaits. L'objectif de la société est d'intégrer ses connaissances en immunologie et en biologie des maladies aux technologies et aux plateformes les plus modernes, afin de concevoir de nouveaux anticorps susceptibles de libérer pleinement le potentiel de l'immunothérapie.

Lepu Biopharma est une entreprise biopharmaceutique mondiale basée en Chine et axée sur l'innovation. La société est engagée dans l'innovation et se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de candidats-médicaments présentant le premier et le meilleur potentiel du même type dans le domaine de la thérapie ciblée anti-tumorale et des médicaments d'immunothérapie. La mission de l'entreprise est de développer des médicaments sûrs, efficaces et accessibles afin d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer et de combler d'énormes lacunes dans les besoins médicaux. L'entreprise attache une grande importance à la construction continue de la capacité de commercialisation et s'efforce de réaliser une forte capacité de transformation et d'industrialisation de la technologie de base aux médicaments finis.

