Biocytogen conclut un nouveau cycle de financement totalisant des dizaines de millions de dollars

BEIJING et BOSTON, 23 juin 2021 /PRNewswire/ -- Biocytogen , une société internationale de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement (R&D) de médicaments à base d'anticorps utilisant des modèles animaux innovants génétiquement modifiés, a annoncé aujourd'hui la réussite d'un nouveau cycle de financement totalisant des dizaines de millions de dollars. Le financement a été réalisé conjointement par Lake Bleu Capital, CPE, Octagon Capital et OrbiMed.

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. a été créée en 2009. En utilisant sa technologie fondamentale d'édition de gènes, la société a développé de manière indépendante des plateformes de souris pour la découverte d'anticorps entièrement humains, RenMab® et RenLite® , qui ont des droits de propriété intellectuelle indépendants. Grâce à la mise en œuvre de ces plates-formes, Biocytogen est passé d'un organisme de recherche sous contrat (CRO) à une société internationale de biotechnologie dont l'expertise couvre l'ensemble du processus de recherche et développement de nouveaux médicaments, y compris la vérification de la cible médicamenteuse des anticorps, la technologie de découverte d'anticorps monocellulaires B à haut débit, l'évaluation in vivo de l'efficacité des médicaments à l'aide de souris cibles humanisées et le développement clinique.

Le génie génétique des souris RenMab® et RenLite® a permis d'intégrer les atouts technologiques de Biocytogen dans un plan unique de R&D à grande échelle pour la découverte d'anticorps thérapeutiques, une initiative appelée la RenMice HiTS Platform . La plateforme HiTS témoigne de l'engagement de l'entreprise à mener à bien la découverte d'anticorps à haut rendement et le criblage in vivo de l'efficacité des médicaments pour plus de 1 000 cibles d'anticorps au cours des prochaines années, en se concentrant sur la découverte de cibles médicamenteuses, les meilleures de sa catégorie. Grâce à l'identification de pistes d'anticorps dont l'efficacité a été vérifiée sur des modèles animaux, Biocytogen a établi des partenariats de co-développement avec plus d'une douzaine de sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques.

Le Dr Yuelei Shen, fondateur et PDG de Biocytogen, a déclaré :

« Au cours des deux mois qui se sont écoulés entre le lancement et la réalisation de ce cycle de financement, la société a reçu une attention et une reconnaissance considérables de la part des plus importants fonds biomédicaux et des institutions d'investissement à long terme. Les nouveaux actionnaires ayant une réputation exceptionnelle sont les bienvenus dans la famille Biocytogen.

L'attention portée à la R&D et à l'innovation de la technologie sous-jacente constitue la pierre angulaire de notre développement. Après plus de dix ans d'investissements à grande échelle dans la recherche et le développement, nous avons obtenu de bons résultats dans les domaines de la technologie d'édition de gènes de très grands fragments, de la technologie de développement de gènes de souris à anticorps entièrement humains et de la technologie de développement d'anticorps bispécifiques. Ces progrès réalisés dans la technologie sous-jacente ont permis à l'entreprise de poursuivre son étude dans les domaines des anticorps monoclonaux, des anticorps bispécifiques, des anticorps bispécifiques-ADC et des nanocorps.

Les molécules médicamenteuses anticorps YH003 ([anti-]CD40) et YH001 ([anti-]CTLA-4) développées indépendamment par Biocytogen et sa filiale en propriété exclusive, Eucure Biopharma, font l'objet d'essais cliniques de phase I en Australie combinées à l'anticorps PD-1 Toripalimab de Junshi Biosciences. Tous deux présentent une excellente innocuité et une bonne efficacité médicamenteuse. Les données expérimentales in vivo de YH003 et YH001 ont été bien vérifiées au stade préclinique, démontrant pleinement la grande fiabilité de la méthode de recherche et de développement biopharmaceutique qui utilise les données sur l'efficacité animale comme « méthode par excellence » pour le criblage préclinique des médicaments. »

Pour en savoir plus sur cette initiative de collecte de fonds, cliquez ici .

Partenariat et demandes de renseignements des médias :

Jenna Frame

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358305/Biocytogen_Logo.jpg

SOURCE Biocytogen