Biocytogen étend sa présence à l'international avec l'ouverture du Biocytogen Europe Innovation Center en Allemagne

PÉKIN et HEIDELBERG, Allemagne, 29 mars 2022 /PRNewswire/ -- Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (ci-après dénommée « Biocytogen ») a annoncé l'ouverture du Biocytogen Europe Innovation Center (centre d'innovation Biocytogen Europe (BEIC)) à Heidelberg, en Allemagne.

Des représentants de gouvernements locaux, des experts cliniques et des collègues et collaborateurs de sociétés multinationales ont prononcé des discours lors de la cérémonie d'ouverture. Le Dr Vivian Tian, directeur du BEIC, a accueilli l'événement et a présenté l'histoire, le pipeline et les plateformes technologiques de Biocytogen, ainsi que le positionnement stratégique du BEIC. Ont également assisté à l'inauguration du centre des partenaires et collègues locaux et américains des secteurs pharmaceutique et biotechnologique, des chercheurs d'institutions de recherche, des hôpitaux universitaires et d'autres organisations professionnelles locales de biotechnologie.

L'Allemagne est depuis longtemps considérée comme la « pharmacie du monde » - c'est là que se trouvent Bayer, Merck et Boehringer Ingelheim - et sa puissance a été récemment mise en évidence par le succès du vaccin ARNm contre la COVID-19. Heidelberg est notamment un pôle scientifique en Allemagne qui compte plusieurs institutions de renom, dont le Centre allemand de recherche sur le cancer, le Laboratoire européen de biologie moléculaire et quatre instituts Max Planck. Cet environnement d'innovation, d'installations de classe mondiale et de talents scientifiques de haut niveau permet au BEIC de former de nouvelles collaborations avec des partenaires européens afin de développer et de commercialiser les actifs cliniques et précliniques de Biocytogen, ainsi que de renforcer les partenariats locaux pour découvrir de nouveaux médicaments à base d'anticorps issus du projet Integrum de Biocytogen, une initiative à grande échelle visant à développer des anticorps ayant un meilleur potentiel et/ou un potentiel de premier ordre pour plus de 1000 cibles médicamenteuses.

« L'ouverture du Biocytogen Europe Innovation Center est un pas en avant stratégique et capital dans le renforcement de notre activité mondiale, et constitue un message de bienvenue à nos pairs ici présents : nous sommes impatients de travailler avec vous pour fabriquer des médicaments innovants qui bénéficieront aux patients du monde entier », a remarqué le Dr Yuelei Shen, président et PDG de Biocytogen.

À propos de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. est une société mondiale de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps. Fondée en 2009, la société s'est engagée à devenir un chef de file mondial en matière de nouveaux médicaments et à apporter des avantages aux patients du monde entier. En utilisant ses souris aux anticorps RenMab™ et RenLite™ entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de développement d'anticorps monoclonaux et bispécifiques, ses plateformes de dépistage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa forte capacité de développement clinique pour rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen met en œuvre une initiative à grande échelle visant à développer des anticorps médicamenteux pour plus de 1000 cibles potentiellement médicamenteuses, connue sous le nom de Projet Integrum. Avec la mise en œuvre du Projet Integrum, Biocytogen a entamé des collaborations permanentes avec des dizaines de partenaires dans le monde entier afin de produire des médicaments à base d'anticorps, les premiers de leur catégorie et/ou les meilleurs de leur catégorie, au profit des patients. Actuellement, la société a établi un portefeuille de 12 produits de base, dont 2 produits en phase II des essais cliniques multirégionaux (MRCT) et 2 produits en phase I des essais. Basée à Pékin, Biocytogen possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston, aux États-Unis et Heidelberg, en Allemagne.

Contact pour les médias :

Jenna Frame

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358305/Biocytogen_Logo.jpg

SOURCE Biocytogen