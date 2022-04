Biocytogen-Tochter Eucure Biopharma schließt erste Patientendosierung für klinische Phase I-Studie der Dreifach-Kombinationstherapie YH003 (Anti-CD40 mAb) ab

BEIJING, 7. April 2022 /PRNewswire/ -- Die Biocytogen-Tochtergesellschaft Eucure Biopharma gab die erste Patientendosierung für eine klinische Studie der Phase I (Nr. YH003005) von YH003 (monoklonaler Antikörper gegen CD40, mAb) in Kombination mit YH001 (monoklonaler Antikörper gegen CTLA-4) und Pembrolizumab (monoklonaler Antikörper gegen PD-1) in Australien bekannt.

Bei der Studie handelt es sich um eine offene Dosis-Eskalationsstudie zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit von YH003 in Kombination mit YH001 und Pembrolizumab bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren. Die Pharmakokinetik und Immunogenität von YH003 werden ebenfalls untersucht.

„Frühere klinische Studien der Phase I zur Kombinationstherapie von YH003/Toripalimab (Anti-PD-1-MAb) und YH001/Toripalimab deuten auf ein wünschenswertes Sicherheitsprofil und eine vorläufige Wirksamkeit für beide Produkte hin", sagte Dr. Yuelei Shen, Chairman und CEO von Biocytogen und Eucure Biopharma. „Die Kombination von CTLA-4-, PD-1- und CD40-MAbs basiert auf ihren unterschiedlichen, aber komplementären biologischen Mechanismen; wir hoffen, dass die Dreier-Kombinationsstudie die Antitumor-Wirksamkeit zum Nutzen der Patienten weiter verstärken kann."

Informationen zu YH003

YH003 ist ein humanisierter IgG2 agonistischer CD40-Antikörper. Ob als Einzelwirkstoff oder in Kombination mit Anti-PD-1 mAb-Medikamenten eingesetzt, zeigte YH003 in humanisierten CD40-Mäusen von Biocytogen eine starke Anti-Tumor-Wirkung gegen mehrere Tumormodelle, ohne Hepatotoxizität oder andere Toxizitäten aufzuweisen. Pharmakodynamische Studien an Mäusen deuten darauf hin, dass YH003 die Infiltration von Antitumor-T-Zellen in Tumoren signifikant erhöht.

Informationen zu YH001

YH001 ist ein monoklonaler Anti-CTLA-4-Antikörper. CTLA-4 ist ein wichtiges Ziel für Tumor-Immuntherapien, da es die Immunantwort auf Tumorzellen verstärken und die Entfernung regulatorischer T-Zellen (Treg) aus der Mikroumgebung des Tumors fördern kann. Die Blockierung der hemmenden Signale von CTLA-4 und PD-1 zur Verstärkung der Anti-Tumor-Antworten gilt als vielversprechende Tumor-Immuntherapie, da sie die verschiedenen Arten von T-Zellen kontrollieren.

Über Eucure Biopharma

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Biocytogen übernimmt Eucure Biopharma die Aufgabe der klinischen Entwicklung für die F&E-Pipelines von Biocytogen. Eucure Biopharma stützt sich auf ein starkes klinisches Entwicklungsteam und umfangreiche Erfahrung in der klinischen Entwicklung und konzentriert sich auf die Therapie mit Antikörpern in der Onkologie und anderen Indikationen. Das Unternehmen hat eine Produktpipeline für mehr als 10 Zielmoleküle aufgebaut, wobei sich zwei Produkte in der Phase II der MRCT und zwei in der Phase I befinden.

Über Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung von Antikörpermedikamenten mit Hilfe innovativer Technologien rationalisiert, darunter RenMab™ und RenLite™ Mäuse für die Produktion vollständig menschlicher Antikörper, Plattformen für das Antikörper-Screening mit hohem Durchsatz, In-vivo-Screening der Wirksamkeit von Medikamenten und starke Fähigkeiten für die klinische Entwicklung. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt zur Entwicklung von Antikörpermedikamenten in Zusammenarbeit mit globalen Partnern für mehr als 1000 arzneimittelhaltige Zielmoleküle durch, das als Projekt Integrum bekannt ist. Mit der Umsetzung von Project Integrum ist Biocytogen eine laufende Zusammenarbeit mit Dutzenden von Partnern weltweit eingegangen und hat eine Pipeline von 12 Kernprodukten aufgebaut, von denen sich 2 Produkte in Phase II MRCT und 2 Produkte in Phase I befinden. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston, USA und Heidelberg, Deutschland.

Pressekontakt:

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1358305/Biocytogen_Logo.jpg

SOURCE Biocytogen