BIODEV SERVICES (BioDev) ET AFRICA CLINICAL TRIAL SOLUTIONS (ACTS) PARTENAIRES POUR FOURNIR DES ESSAIS CLINIQUES DEPUIS L'INDE ET LES RÉGIONS D'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

AHMEDABAD, Inde, 21 mai 2022 /PRNewswire/ -- BioDev Services et Africa Clinical Trial Solutions (ACTS), principaux fournisseurs de services de recherche clinique sous contrat, ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique visant à renforcer leur couverture géographique en matière d'essais cliniques et autres programmes de recherche.

En conjuguant leurs forces, les partenaires stratégiques BioDev et ACTS offriront à leurs clients la possibilité de mener des essais cliniques dans 15 pays d'Inde et d'Afrique subsaharienne (ASS). Les partenaires utilisent des procédures opératoires normalisées et des outils uniformes pour la réalisation des essais cliniques. Les deux entreprises s'engageront également à investir dans la création d'un écosystème de LMS, QMS, CTMS et d'autres outils uniformes, afin d'offrir une expérience transparente à leurs clients qui souhaitent que les essais cliniques soient réalisés en Inde et dans les régions d'Afrique subsaharienne.

La géographie combinée - la région indienne (Inde, Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan) et la région de l'Afrique subsaharienne (Kenya, Nigeria, Éthiopie, Rwanda, Ouganda, Malawi, Zambie, Tanzanie, Afrique du Sud et Ghana) représentent l'une des populations de patients les plus diverses.

Les emplacements dans ces régions offrent un mélange exceptionnel composé (a) d'une expertise et d'une infrastructure médicales de classe mondiale, (b) d'une population de patients n'ayant jamais reçu de traitement et (c) d'une ethnie représentative diversifiée pour les essais cliniques. Le partenariat entre BioDev et ACTS offrira une excellente opportunité aux entreprises pharmaceutiques mondiales qui cherchent à mener des recherches cliniques dans la zone géographique combinée.

Les deux entreprises continueront également à proposer leurs services séparément à leurs clients qui n'ont pas besoin de recevoir les services de la zone géographique combinée.

À propos de BioDev Services : BioDev - un important fournisseur de services de recherche clinique et de services connexes a été constitué en 2019 et offre une gamme complète de services de CRO et de conseil aux sociétés biopharmaceutiques du monde entier. L'équipe dirigeante de BioDev cumule plus de 100 ans d'expérience dans la conduite de recherches cliniques internationales. BioDev propose ses services tout au long de la chaîne de valeur de la R&D, du « concept à la commercialisation » des produits biopharmaceutiques. ( www.biodevservices.com )

À propos de Africa Clinical Trial Solutions : ACTS est un organisme de recherche sous contrat sur mesure qui possède une expérience mondiale en matière d'essais cliniques, spécifiquement axée sur l'Afrique subsaharienne (ASS). L'Afrique subsaharienne est largement sous-représentée, ne contribuant qu'à hauteur de <3 % aux essais cliniques mondiaux au cours des deux dernières décennies. L'ACTS vise à corriger ce déséquilibre, à apporter de la diversité dans le secteur des essais cliniques en s'engageant auprès d'institutions capables de mener des essais cliniques éthiques avec des médecins bien qualifiés et expérimentés et ayant accès à d'importantes populations de patients n'ayant jamais reçu de traitement. ( www.africa-cts.com )

