Bioestimulação de colágeno melhora firmeza, sustentação e qualidade da pele da face e do corpo com um único produto

SÃO PAULO, 28 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A busca por tratamentos dermatológicos que não sejam invasivos e com múltiplos resultados é cada vez maior, e esse desejo pode ser conquistado. Procedimentos assim reforçam a importância de cuidar da pele, inclusive de forma preventiva. O Sculptra®, nome comercial dado ao ácido poli-L-lático (PLLA), é o único bioestimulador de colágeno do mercado com indicação primária e bula ampla para o tratamento da face e do corpo. O tratamento com PLLA possui efeito gradual e ação tripla por meio do bioestímulo da produção do próprio colágeno do paciente.

"Os bioestimuladores são substâncias que, quando injetadas na pele, estimulam o nosso organismo a produzir colágeno. Seu mecanismo de ação consiste na estimulação dos fibroblastos, células responsáveis pela síntese do colágeno, em resposta a uma inflamação tecidual subclínica", explica a Dra. Juliana Sarubi, médica dermatologista de Belo Horizonte, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Mas o que seria essa tripla ação proporcionada pelo PLLA? Podemos dizer que é um "tratamento três em um". Ele promove firmeza para regiões flácidas, dando sensação da pele estar "colada" no corpo. Graças à sua composição, também repõe a sustentação em regiões estratégicas, com melhora visível no contorno dessas áreas. Por fim, o produto é responsável por melhorar a qualidade da pele, dando o aspecto glow que todo mundo deseja.

A produção de colágeno se inicia cerca de dez dias após a aplicação, e a partir de 30 dias já se percebe o efeito na pele. É um procedimento pouco invasivo, com resultados progressivos e duradouros. "Como o efeito se dá por meio do estímulo de colágeno, a naturalidade dos resultados é assegurada."

De acordo com a Dra. Juliana Sarubi, o tratamento é seguro, pois a substância aplicada na pele é biocompatível e biodegradável e, após alguns meses, é totalmente degradada e eliminada do organismo, permanecendo no local apenas o colágeno que foi sintetizado. O PLLA pode ser utilizado tanto na face quanto no corpo. Áreas como pescoço, colo, mãos, braços, abdômen, coxas e glúteos podem ser tratadas, dependendo da necessidade de cada paciente.

"A partir de 25 a 30 anos, há uma diminuição na produção de colágeno pelo nosso organismo, em torno de 1% ao ano. O uso de bioestimuladores tem sido cada vez mais indicado tanto na prevenção quanto no tratamento do envelhecimento dermatológico", explica a dermatologista. O trio de resultados aparece gradualmente a partir da primeira aplicação, com durabilidade de até 25 meses.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma