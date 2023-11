Bioestimulador de colágeno pode ser um aliado no tratamento de celulite relacionada à flacidez de pele

Saiba como o procedimento estético ameniza a celulite e seus outros benefícios para a saúde e autoestima

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A celulite é uma preocupação comum, principalmente, entre as mulheres, frequentemente associada à flacidez de pele e gordura localizada. Ela tende a ocorrer em áreas como quadris, coxas e nádegas, mas também pode ser observada na parte inferior do abdômen e nos braços1. Na prática, ela é causada por diversos fatores, como alimentação inadequada, rica em gorduras e carboidratos, falta de exercício físico, tabagismo, estresse, desequilíbrios hormonais e envelhecimento.

Com a proximidade do verão, a busca por tratamentos eficazes que minimizem essas marcas na pele passa a se popularizar ainda mais. Entre as opções, o uso de bioestimuladores de colágeno pode ser o favorito para aqueles que querem se ver livres de celulites e ainda melhorar a textura da pele.

"O procedimento com bioestimuladores de colágeno traz resultados eficazes e duradouros com a ajuda na produção natural de colágeno na pele, melhorando a sua firmeza e suavizando a aparência da celulite de maneira notável", explica a dermatologista Dra. Lívia Sabia (CRM-SP 143768).

Nesse sentido, Sculptra® pode ajudar no tratamento da flacidez, pois aumenta a produção de colágeno em 66,5%2, proporcionando sustentação e firmeza de pele gradualmente e podendo ser aplicado nos braços, abdômen, coxas e glúteos3-4, com resultados que podem durar mais de dois anos5. Além disso, ainda pode melhorar a textura da pele e volumizar a região6.

Ainda segundo a Dra. Lívia, os pacientes costumam relatar um aumento na autoestima após o tratamento. "Conforme avançamos na idade, é natural que haja a perda de colágeno, o que também reflete na autoestima das pessoas. Esses procedimentos que estimulam o corpo a produzir mais colágeno traz benefícios para a aparência e saúde da pele", complementa a dermatologista.

Sculptra® é um produto utilizado em procedimentos estéticos que devem ser realizados por profissionais de saúde habilitados à prática de injetáveis.

Referências:

1Sociedade Brasileira de Dermatologia. Celulite. Disponível em https://www.sbd.org.br/doencas/celulite/. Acesso em 24 de outubro de 2023.

2Goldberg D.Guana A, Volk A, Daro Kaftan E. Single arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg.2013.39(6):915 922.

3Haddad A, Menezes A, Guarnieri C, et al. Recommendations on the Use of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Skin Laxity in Off-Face Areas. J Drugs Dermatol. 2019;18(9):929-935.

4Kollipara R, Hoss E, Boen M, Alhaddad M, Fabi SG. A Randomized, Split-Body, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Poly-L-lactic Acid for the Treatment of Upper Knee Skin Laxity. Dermatol Surg. 2020 Dec;46(12):1623-1627

5Narins R, Baumann L, Brandt F et al. A randomized study of the efficacy and safety of Injectable poly-l-lactic acid versus human–based collagen implant in the treatment. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62

6Durairaj KK, Devgan L, Lee A, Khachatourian N, Nguyen V, Issa T, Baker O. Poly-L-Lactic Acid for Gluteal Augmentation found to be Safe and Effective in Retrospective Clinical Review of 60 Patients. Dermatol Surg. 2020 Oct;46 Suppl 1:S46-S53

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica.

Para mais informações: www.galderma.com.br e www.galdermaaesthetics.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2287329/IMG_0374.jpg

FONTE Galderma