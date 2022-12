Bioestimulador de colágeno: saiba o que é e quais são os seus benefícios para a pele

O produto, além de eficaz e seguro, é bastante versátil, podendo ser aplicado na face¹ e no corpo²

SÃO PAULO, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O colágeno é a proteína mais abundante no organismo3 e responsável pela firmeza e sustentação da pele, mas sua produção começa a diminuir a partir dos 20 anos de idade4. Dentre as diversas possibilidades de reposição dessa proteína, está o bioestimulador de colágeno mais seguro e eficaz na opinião dos profissionais da saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis5, o Sculptra®.

Sculptra® age estimulando a pele a produzir mais colágeno, podendo aumentar sua produção em até 66,5%6*. O produto pode ser aplicado em algumas áreas da face1, por meio da técnica Firm&LyftTM, e no corpo, como pescoço, colo, coxas, joelhos, glúteos e abdômen². Nessas duas últimas regiões, aplicam-se as abordagens Firm&Up Glúteos e Firm&Up Abs, respectivamente.

A Firm&Lyft TechniqueTM combina a aplicação de Sculptra® na região lateral do rosto e de Restylane® LyftTM ou DefyneTM, preenchedor a base de ácido hialurônico, nas regiões malar e zigomática. O principal objetivo é realizar um efeito lifting imediato e estimular a produção de colágeno para um resultado gradual e duradouro7.

Já as abordagens Firm&Up Glúteos e Firm&Up Abs utilizam apenas a aplicação de Sculptra®.

A dermatologista Dra. Maria Paula Del Nero (CRM-SP 74594) comenta que "Na técnica Firm&Up Glúteos, manejamos o bioestimulador de colágeno de acordo com cada necessidade, podendo, além de melhorar a qualidade da pele, proporcionar efeito lifting, amenizar celulite relacionada à flacidez, volumizar ou ainda empinar o bumbum. Enquanto na Firm&Up Abs, o bioestimulador de colágeno age na região abdominal para recuperar a firmeza da pele e amenizar alguns aspectos indesejados, como o 'umbigo triste', causado pela flacidez".

Os efeitos de Sculptra® podem durar até dois anos8 e os de Restylane® até 36 meses com dois retratamentos9.

Sculptra® e Restylane® são produtos utilizados em procedimentos estéticos pouco invasivos, que devem ser realizados por profissionais da saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis.

*Colágeno tipo l

¹Machado Filho CDS, Santos TC, Rodrigues APLJ, da Cunha MG. Ácido poli-L-láctico: um agente bioestimulador. Surg Cosmet Dermatol. 2013;5(4):345-50.

²Haddad A, Menezes A, Guarnieri C, et al. Recommendations on the Use of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Skin Laxity in Off-Face Areas. J Drugs Dermatol. 2019;18(9):929-935.

3Sociedade Brasileira de Dermatologia Seção RS. Saiba como age no organismo e que benefícios o colágeno proporciona. Disponível em: https://sbdrs.org.br/saiba-como-age-no-organismo-e-que-beneficios-o-colageno-proporciona/. Acesso em 21 de set. de 2022.

4Shuster S, Black MM, McVitie E. The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density. Br J Dermatol. 1975;93:639-643.

5Data on File. JOB 0507F20 Message Recall Aesthetics w1. HSR Health. Maio 2021.

6Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg. 2013;39(6):915-922.

7Sarubi J, Avelar LET, Nero MPD, Kamamoto C, Morais M. Facial rejuvenation on the use of injectable poly-L-lactic acid and hyaluronic acid: Combined technique. J Cosmet Dermatol. 2022 Mar 7. doi: 10.1111/jocd.14902.

8Narins R, Baumann L, Brandt F et al. A randomized study of the efficacy and safety of Injectable poly-l-lactic acid versus human–based collagen implant in the treatment. J Am Acad Dermatol. 2010 Mar;62(3):448-62

9Narins R.S., Brandt F.S., Dayan S.H. et al. Persistence of nasolabial fold correction with a hyaluronic acid dermal filler with retreatment: results of an 18-month extension study. Dermatol Surg. 2011 May;37(5):644-50.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas, pelo segundo ano consecutivo, top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno e Ácido Hialurônico, segundo pesquisa realizada em 2022. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1964584/Dra_Maria_Paula.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma