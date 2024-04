Bioforum the Data Masters présente SUBMIT24 : un outil gratuit et révolutionnaire de validation des données cliniques basé sur le CORE du CDISC

La nouvelle offre comprendra des fonctionnalités inégalées et devrait être soumise au programme de certification CORE du CDISC

NESS ZIONA, Israël, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Bioforum, the Data Masters, une organisation de recherche contractuelle (ORC) de premier plan axée sur la fourniture de services et de solutions biométriques à l'industrie mondiale des essais cliniques, a annoncé aujourd'hui le lancement de SUBMIT24 dans sa version bêta au cours du troisième trimestre 2024, un outil de validation des données cliniques basé sur le CORE du CDISC, qui est gratuit et révolutionnaire. SUBMIT24 offre une approche révolutionnaire de la validation des données, fournissant aux utilisateurs une plateforme téléchargeable.

SUBMIT24 est fier de s'aligner sur le Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC), une organisation mondiale à but non lucratif qui développe et maintient des normes pour la recherche clinique. Basé sur les normes du CDISC, SUBMIT24 est conçu pour rationaliser le processus de validation des données et améliorer l'efficacité de la recherche clinique. Grâce à son interface conviviale et à ses fonctionnalités avancées, SUBMIT24 permet aux utilisateurs de valider les données cliniques avec facilité et précision.

« Nous sommes ravis de présenter SUBMIT24 à la communauté de la recherche clinique, a déclaré Amir Malka, PDG. Nous pensons que la conformité des données cliniques ne devrait pas avoir de prix. C'est pourquoi nous lançons cet outil innovant et gratuit qui représente une avancée significative dans la validation des données. »

Les principales caractéristiques du SUBMIT24 comprennent :

Une application de bureau autonome qui garantit que les utilisateurs peuvent valider leurs données cliniques en toute sécurité dans leur propre environnement.

Les utilisateurs peuvent ajouter leurs propres règles personnalisées en utilisant la syntaxe CORE du CDISC.

SUBMIT24 offre une gamme de fonctionnalités avancées pour rationaliser le processus de validation des données.

SUBMIT24 va être soumis au programme de certification CORE du CDISC, ce qui permettra de valider davantage sa fiabilité et son efficacité dans la recherche clinique.

Un dossier de validation conforme à la partie 11 du CFR 21 sera accessible au public.

« Nous pensons que SUBMIT24 révolutionnera la façon dont les données cliniques sont validées, a ajouté Malka. En donnant à l'industrie accès à cet outil puissant, nous visons à accélérer le rythme de la recherche clinique et à améliorer les résultats pour les patients ».

« Alors que les règles CORE du CDISC évoluent rapidement, il est essentiel d'avoir une collaboration ouverte et transparente avec notre communauté de fournisseurs pour que l'adoption des règles de conformité de CORE dans notre industrie soit une réussite. Le CDISC prévoit de créer et de lancer un programme de certification des règles CORE au cours de l'année à venir afin de certifier les solutions qui produisent des résultats conformes aux résultats des règles CORE et nous avons hâte que des fournisseurs comme Bioforum participent à ce processus », a déclaré Peter Van Reusel, responsable des normes, CDISC.

Pour en savoir plus sur SUBMIT24, veuillez consulter : https://www.bioforumgroup.com/services/submit24/

À propos du CDISC

Le Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC) est une organisation mondiale à but non lucratif qui développe et fait progresser les normes de données de la plus haute qualité afin de transformer des formats incompatibles, des méthodologies incohérentes et diverses perspectives en un cadre robuste permettant de générer des données de recherche clinique accessibles. Animé par la conviction que la mesure réelle des données est son impact, le CDISC réunit une communauté mondiale d'experts en recherche représentant un éventail d'expériences et de compétences afin d'exploiter le pouvoir collectif pour mener des recherches cliniques plus significatives.

À propos de Bioforum

Bioforum The Data Masters est une organisation de recherche clinique (ORC) mondiale de premier plan qui se spécialise dans les services et les solutions biométriques pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et des dispositifs médicaux. Grâce à une équipe de professionnels expérimentés et une technologie de pointe, Bioforum fournit une gamme de services, notamment la gestion des données, la biostatistique, la programmation statistique et la rédaction médicale, pour aider les entreprises à commercialiser plus rapidement de nouveaux médicaments et de nouvelles thérapies. Pour en savoir plus sur nous et nos services, rendez-vous sur www.bioforumgroup.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn à l'adresse https://il.linkedin.com/company/bioforum-ltd